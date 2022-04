«Il nostro obiettivo è lanciare un messaggio di speranza, con la consapevolezza però che la realizzazione di questa speranza può derivare solo da un impegno concreto di tutti noi». Così a maggio 2019 l’avvocato napoletano Andrea Raguzzino spiegava il motivo della campagna “Il mondo è guarito, se lo vuoi!” con cui tappezzò la città di Napoli di poster 6×3. Oggi prova a coinvolgere napoletani e non in un concorso letterario riservato a racconti in lingua italiana che avranno come tema “La cura del mondo declinata nel senso dell’ecologia, della transizione ecologica, della sostenibilità ambientale e energetica”. Il termine per partecipare al concorso è fissato al 30 giugno 2022. Il concorso è internazionale e aperto a concorrenti di ogni età.

I racconti selezionati, della lunghezza massima di 18mila caratteri, saranno inseriti in una raccolta che sarà pubblicata nel prossimo autunno. Il bando completo è reperibile sulla pagina Facebook dell’associazione “Cura il mondo- Jack edizioni”, un’associazione senza scopo di lucro e con sede in Napoli, che si propone di sostenere la cultura e sensibilizzare ai temi del sociale, anche e non solo nel campo della transizione ecologica, della tutela ambientale e della salvaguardia del pianeta. E tutto con la consapevolezza che viviamo un momento storico particolare nel quale è importante la partecipazione attiva di ogni cittadino all’impegno sociale e alla tutela dell’ambiente. Dopo la pandemia il mondo è oggi minacciato dalla guerra. Già, la guerra.

Era il Natale 1969 quando John Lennon e Yoko Ono lanciarono nelle principali capitali internazionali la campagna “War is over! If you want” per manifestare a favore della pace nel mondo e contro la guerra in Vietnam. Quando il primo maggio 2019 Napoli si svegliò tappezzata di manifesti con la scritta “World is healed! If you want” l’avvocato Andrea Raguzzino, autore assieme a Diego Raguzzino dell’iniziativa, spiegò che l’ispirazione era arrivata proprio dalla campagna del compianto musicista dei Beatles. Poche parole per lanciare un messaggio importante, “Il mondo è guarito, se lo vuoi”. Un messaggio che oggi, dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, l’avvocato Raguzzino ha deciso di voler lanciare di nuovo. Questa volta dando più spazio alle parole, ai racconti di aspiranti scrittori.

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

