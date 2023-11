“Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su voi ebrei“. Questa la frase pubblicata in una storia Instagram da una professoressa di matematica delle scuola superiore internazionale di H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso, per commentare i continui bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza. L’insegnante, che si chiama Hanane Hammoud, adesso rischia un provvedimento disciplinare da parte della scuola. Secondo quanto ricostruito, la docente ha pubblicato sui social la frase solo per qualche minuto: la storia infatti è stata rimossa dalla stessa probabilmente perché resasi contro della gravità delle sue affermazioni. A scriverlo è l’edizione del Corriere del Veneto.

Il post non è sfuggito ad una studentessa che ha fatto uno screenshot mostrandolo ai genitori. Nel giro di pochi minuti lo scatto è stato pubblicato nelle chat Whatsapp di studenti e genitori, arrivando anche ai vertici della scuola. La docente è nata in Libano, poi dopo la laurea in Scienze si è trasferita a Dubai dove ha conseguito una specializzazione in matematica.

Post contro gli ebrei, la professoressa “è devastata”, chiarimento con gli studenti

Hanane Hammoud, in attesa della decisione della H-Farm, la società dove rientra il Campus che ospita circa 1500 studenti, ha incontrato in mattinata gli studenti chiarire l’accaduto e, soprattutto, per scusarsi. La docente, così come sottolineano dal Campus, si dice “devastata” da quanto sta accadendo, per il video contro Israele postato per qualche minuto sui social. Hammoud si è confrontata anche con gli altri docenti e dirigenti scolastici, mentre l’azienda sottolinea di essersi “dissociata immediatamente” dalle affermazioni rese dalla insegnante su Instagram, “non solo per quanto detto ma per il ruolo di educatrice” della propria dipendente.

La docente insegna matematica a studenti di scuola superiore di più nazionalità, coinvolti di frequente dal Campus stesso in confronti su temi di attualità che nel recente passato hanno riguardato, oltre che la questione palestinese, anche il conflitto in Ucraina.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo