La trasformazione della Royal Navy non è una semplice modernizzazione tecnologica. È una scelta strategica che fotografa il nuovo equilibrio della sicurezza occidentale: meno piattaforme isolate, più reti integrate, più interoperabilità con gli alleati della Nato. Il Regno Unito ha deciso di archiviare il progetto del cacciatorpediniere Type 83 e di investire in almeno sei Common Combat Vessels, unità concepite per dirigere sistemi con equipaggio e mezzi autonomi, dalla superficie ai fondali marini. La decisione arriva dopo quattro anni segnati dalla guerra in Ucraina, che ha dimostrato come droni, sensori distribuiti e capacità di comando digitale possano modificare radicalmente il modo di combattere. Londra ha compreso che il valore di una grande nave non dipende più soltanto dal numero di missili imbarcati, ma dalla sua capacità di coordinare una rete di piattaforme autonome in grado di estendere sorveglianza, difesa e capacità offensiva. Si tratta di un cambiamento coerente con la nuova postura strategica britannica.

Il Nord Atlantico e l’Alto Nord sono tornati al centro della competizione con la Russia. La protezione delle rotte marittime, dei cavi sottomarini e delle linee di rinforzo verso l’Europa rappresenta oggi una priorità tanto quanto durante la Guerra fredda. Ma il contesto economico impone di fare di più con risorse limitate. Costruire un numero crescente di grandi cacciatorpediniere sarebbe finanziariamente insostenibile; costruire una flotta distribuita, invece, consente di aumentare la resilienza operativa contenendo i costi. Il piano britannico prevede investimenti miliardari nei sistemi autonomi, nella guerra elettronica e nelle reti di comando. Tuttavia il successo non dipenderà dalla quantità di droni acquistati. La vera sfida sarà integrare software, comunicazioni sicure, Intelligenza Artificiale, sensori e addestramento in un’unica architettura capace di operare anche sotto attacco. Una tecnologia avanzata, se non dialoga con il resto della forza militare, rischia infatti di trasformarsi in un costoso esercizio di innovazione privo di reale efficacia.

Esiste poi una dimensione industriale che non può essere sottovalutata. La difesa moderna non produce soltanto sicurezza, ma alimenta ricerca, manifattura avanzata e occupazione qualificata. Garantire continuità agli investimenti significa permettere ai cantieri navali e alle imprese tecnologiche britanniche di pianificare produzione, assumere personale e sviluppare competenze difficilmente recuperabili una volta disperse. La credibilità di un piano strategico passa anche dalla sua capacità di offrire certezze alla filiera industriale. Per l’Europa questa evoluzione rappresenta un segnale importante. Un Regno Unito militarmente più forte rafforza l’intera architettura occidentale. Essere europeisti significa comprendere che la sicurezza del continente continua a poggiare su un rapporto saldo con gli Stati Uniti e su una Nato credibile. La cooperazione transatlantica non viene indebolita dall’aumento delle capacità europee; al contrario, ne esce rafforzata perché distribuisce meglio gli oneri della Difesa comune. L’esperienza ucraina insegna che deterrenza significa prepararsi prima della crisi, non durante. Israele, gli Stati Uniti e diversi alleati hanno mostrato quanto velocità decisionale, superiorità tecnologica e innovazione industriale siano ormai fattori inseparabili. Londra sembra aver fatto tesoro di questa lezione.

La direzione, però, appare quella giusta. In un mondo segnato dal ritorno della competizione tra grandi potenze, la sicurezza dell’Occidente non dipenderà dalla nostalgia delle flotte del Novecento, ma dalla capacità di costruire una forza navale più intelligente, flessibile e interoperabile. I Common Combat Vessels rappresentano il simbolo di questa transizione: non la fine delle grandi navi, ma l’inizio di una Marina capace di mettere in rete uomini, tecnologia e alleanze. È una scelta che rafforza la deterrenza dell’Alleanza Atlantica e contribuisce a rendere più sicuro lo spazio euro-atlantico.

© Riproduzione riservata

Riccardo Renzi