Come è noto, ogni settimana il Riformista ospita l’inserto PQM, che affronta le tematiche della giustizia con il contributo di molti professionisti del diritto. Sabato scorso, approfondendo le problematiche del diritto internazionale, PQM ha messo in pagina un articolo contenente giudizi dal nostro punto di vista assolutamente inaccettabili su Israele, legati al racconto falso e pregiudiziale che sul conflitto in Medio Oriente domina nel mainstream mediatico.

Siamo dispiaciuti dell’accaduto, dovuto semplicemente al fatto che PQM è prodotto in assoluta autonomia, senza alcun controllo da parte della redazione del Riformista. E ce ne scusiamo con i nostri lettori, i quali sanno che la coerenza e la determinazione con cui portiamo avanti le ragioni di Israele non solo non sono scalfibili, ma si rafforzano e crescono ogni giorno di più.

© Riproduzione riservata

Claudio Velardi