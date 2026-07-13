Un viaggio verso l’eccellenza. Dopo Roma e Milano ecco il successo della terza tappa di Road to be Better a Napoli, nell’anno di capitale europea dello sport 2026. Stadio Arturo Collana centro del mondo e punto di riferimento della Federkombat nel Sud Italia, con un ring adeguatamente posizionato all’aperto e con una discreta presenza di pubblico a gustarsi un format innovativo pronto a diventare un appuntamento in pianta stabile nel palinsesto sportivo cittadino e regionale.

Evidente per i fighters il desiderio di migliorare e crescere sempre, come il mantra sapientemente scelto e ben visibile sulla maglietta dei partecipanti, mostrata con fierezza dal presidente nazionale Riccardo Bergamini. “Abbiamo trasmesso un chiaro messaggio di valori. La kickboxing a contatto pieno e’ una disciplina che canalizza al meglio le energie dei ragazzi e indirizza a dovere la rabbia agonistica, mostrandosi in concreto una leva vincente per arginare e superare il disagio giovanile. E poi vedere gli atleti premiarsi a vicenda e scambiarsi le medaglie e’ un aspetto significativo e inedito, di non trascurabile impatto, perche’ conferisce il giusto riconoscimento alla persona, intesa non soltanto come avversario di turno sul quadrato”, tiene a ravvisare il numero uno della Federkombat. Si guarda con fiducia ai prossimi Campionati del Mondo a Jesolo nel mese di settembre ma al contempo a sviluppare il movimento giovanile, partendo proprio dal Collana, Centro Federale della Federkombat, e ad implementare le iniziative in sinergia con le Fiamme Oro e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La manifestazione Road to be Better, coordinata da Gianluca Amato, referente Commissione nazionale Progetti scolastici, dalla forte valenza educativa, e’ stata patrocinata dalla Regione Campania e dal Coni Campania, con la vicinanza di Sport e Salute.

“Vengono in rilievo i corretti stili di vita dei ragazzi, i loro sacrifici e il loro impegno: i fighters sono un modello valido e un esempio virtuoso da seguire”, argomenta Francesca Merenda, coordinatore Sport e Salute Campania, omaggiata di una targa dalla Federkombat per il proficuo impegno dispiegato negli anni. In luce, tra gli altri, gli atleti campani: Rafael Forino (60kg), Teresa Bellone (52kg), Carmine Rianna (54kg), Antonio Badini (81kg), Gennaro Esposito (60kg), Christian Toiano (67kg) e Antonio Bellone (51kg). “Siamo orgogliosi che Napoli abbia ospitato la tappa conclusiva di “Road to be Better”, una manifestazione che valorizza il talento dei nostri giovani atleti e conferma il ruolo della città come punto di riferimento per lo sport di alto livello. Eventi come questo promuovono valori fondamentali quali il rispetto, l’impegno, l’inclusione e le pari opportunità, offrendo ai ragazzi e alle ragazze occasioni di crescita personale e sportiva”, afferma Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunita’. “Lo Stadio Arturo Collana si conferma uno spazio centrale per la promozione dello sport e per il rafforzamento del legame tra istituzioni, scuole e associazioni del territorio. A tutti gli atleti della Nazionale italiana impegnati nella preparazione ai Campionati del Mondo va il nostro augurio di portare in alto i colori del Paese”, conclude l’esponente di Palazzo San Giacomo.

© Riproduzione riservata

Redazione