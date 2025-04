“Mai come durante il suo pontificato il mondo si è infiammato…”, poi la caduta dalla sedia in diretta tv. Protagonista il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, ospite su rete 4 in una trasmissione d’approfondimento sulla morte di Bergoglio condotta da Gianluigi Nuzzi.

Il giornalista parlava dell’operato di Francesco e delle guerre a Gaza e in Ucraina, sottolineando che “i grandi della terra non l’hanno ascoltato” nonostante le richieste di pace rivolte anche ai leader occidentali.

“Hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta” scherza Nuzzi. “Sono gli stessi che oggi dicono che è stato un grandissimo uomo…” aggiunge Sallusti.

Redazione

Ciro Cuozzo