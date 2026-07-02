L’improvvisa eruzione del vulcano Taal, nelle Filippine, ha riportato sotto i riflettori uno dei sistemi vulcanici più studiati e monitorati del pianeta. Nelle scorse ore una violenta esplosione ha generato una colonna di cenere e vapore alta circa 1.200 metri sopra il cratere principale, uno spettacolo tanto impressionante quanto capace di riaccendere il dibattito sul rischio vulcanico. Le immagini, diffuse in poche ore in tutto il mondo, mostrano una gigantesca nube grigia innalzarsi sopra l’isola vulcanica, ricordando ancora una volta la straordinaria forza della natura. Il Taal si trova nella provincia di Batangas, circa 60 chilometri a sud di Manila, ed è considerato uno dei vulcani più pericolosi delle Filippine. La sua particolarità è quella di trovarsi al centro di un lago che occupa una grande caldera formatasi migliaia di anni fa in seguito a eruzioni catastrofiche. All’interno del lago sorge l’isola vulcanica che ospita il cratere principale. Questa particolare conformazione rende il Taal un vulcano estremamente complesso e imprevedibile, classificato come vulcano complesso o “complex volcano“, caratterizzato dalla presenza di numerosi centri eruttivi e dalla possibilità di sviluppare esplosioni molto violente.

L’eruzione registrata nelle ultime ore è stata di tipo freatomagmatico, un fenomeno che si verifica quando il magma entra improvvisamente in contatto con l’acqua del lago o con le falde sotterranee. Il contatto provoca una rapida vaporizzazione dell’acqua che genera potenti esplosioni capaci di frammentare rocce e magma, proiettando nell’atmosfera grandi quantità di cenere, gas e vapore. Si tratta dello stesso meccanismo che ha caratterizzato alcune delle eruzioni più spettacolari e pericolose del Taal negli ultimi decenni. Sebbene il vulcano non fosse completamente inattivo, questa rappresenta la prima eruzione significativa dopo alcuni mesi di relativa quiete. L’ultima manifestazione eruttiva di rilievo risaliva infatti all’inizio del 2025, mentre dal devastante evento del gennaio 2020 il Taal ha continuato ad alternare fasi di apparente calma a episodi di attività minore, con emissioni di gas, piccole esplosioni e periodi di intensa degassazione. Proprio questa alternanza rende il vulcano uno dei più attentamente monitorati al mondo.

Il ricordo dell’eruzione del 2020 è ancora vivo nelle Filippine. In quell’occasione una gigantesca colonna di cenere raggiunse oltre 15 chilometri di altezza, provocando la chiusura dell’aeroporto internazionale di Manila, la sospensione di numerosi voli e l’evacuazione di oltre 300 mila persone. Interi villaggi vennero ricoperti da uno spesso strato di cenere e migliaia di abitazioni subirono danni. Da allora il Philippine Institute of Volcanology and Seismology mantiene il Taal sotto osservazione continua attraverso una fitta rete di strumenti che controllano terremoti, deformazioni del suolo, emissioni di gas e variazioni della temperatura. Anche questa volta le autorità hanno scelto di mantenere il livello di allerta a 1, il più basso della scala nazionale. Ciò significa che non esistono, al momento, segnali di una grande eruzione imminente, ma resta concreto il rischio di improvvise esplosioni freatiche o freatomagmatiche, ricadute di cenere, emissioni di gas vulcanici e possibili onde generate all’interno del lago. Per questo motivo l’accesso all’isola vulcanica rimane vietato e le comunità che vivono sulle sponde del lago continuano a essere costantemente informate sull’evoluzione della situazione.

L’eruzione del Taal ha inevitabilmente riportato l’attenzione anche sull’Italia e, in particolare, sui Campi Flegrei, da mesi al centro delle cronache per il fenomeno del bradisismo e per il continuo susseguirsi di terremoti. Il paragone è inevitabile ma va interpretato correttamente. I due sistemi vulcanici sono infatti molto diversi. Il Taal è un vulcano che negli ultimi anni ha prodotto numerose eruzioni esplosive, mentre i Campi Flegrei sono una vasta caldera caratterizzata oggi soprattutto dal sollevamento del suolo, dalla sismicità e dalle emissioni di gas. Non esiste alcun collegamento tra quanto avvenuto nelle Filippine e ciò che sta accadendo in Campania. L’eruzione del Taal non influenza ovviamente in alcun modo i Campi Flegrei e non rappresenta un segnale di ciò che potrebbe verificarsi in Italia. Il parallelismo riguarda piuttosto la necessità di convivere con aree vulcaniche attive attraverso il monitoraggio scientifico, la prevenzione e piani di emergenza costantemente aggiornati. Oggi sia il Taal sia i Campi Flegrei sono tra i vulcani più sorvegliati del pianeta grazie a sofisticate reti di sismografi, sensori GPS, analisi geochimiche, immagini satellitari e sistemi di monitoraggio in tempo reale. È proprio questo lavoro continuo degli scienziati che permette di individuare eventuali variazioni dell’attività interna e di garantire la massima sicurezza possibile alle popolazioni che vivono in territori affascinanti quanto delicati. L’impressionante eruzione osservata nelle Filippine ricorda ancora una volta che la natura conserva una forza straordinaria, ma dimostra anche quanto la ricerca scientifica e la prevenzione rappresentino gli strumenti più efficaci per affrontare il rischio vulcanico senza inutili allarmismi.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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