Una forte scossa di terremoto avvenuta alle 5.50 di giovedì 21 maggio ha risvegliato la città di Napoli e, più in generale, l’intera area dei Campi Flegrei.

Stando ai rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha fatto registrare una magnitudo di 4.4 ed è avvenuta ad una profondità di 3.1 chilometri. L’epicentro in mare tra Pozzuoli e Bacoli.

Terremoto Campi Flegrei, le zone interessate

La scossa è stata avvertita in diversi quartieri del capoluogo partenopeo (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, zona ospedaliera, Chiaia, Posillipo, Vomero, centro storico) e nei comuni limitrofi, a partire da Pozzuoli, Quarto e Bacoli ma anche Marano, Villaricca, Mugnano. Scossa avvertita pure sulle isole di Procida e Ischia.

Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti in attesa delle verifiche di protezione civile e vigili del fuoco.

Numerose le testimonianze sui social da parte dei cittadini napoletani, molti dei quali svegliati proprio dal terremoto. “Tremava il letto, scossa fortissima” si legge su X. “Molto forte e lunga” aggiunte un altro utente, sottolineando la durata di almeno 5-6 secondi.

Terremoto Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli

“Pochi minuti fa una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Pozzuoli. Dalle ore 5:50 è in corso uno sciame sismico, attualmente monitorato insieme alla Protezione Civile e all’Osservatorio Vesuviano. Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, allertato tutti i tecnici per le verifiche sul territorio e stiamo predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti controlli sugli edifici scolastici”. E’ quanto comunica il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, sui social.

Redazione

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Ciro Cuozzo