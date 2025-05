Una notizia esclusiva del TG1, rivela il contenuto della perizia disposta dalla Procura di Pavia in merito ai nuovi accertamenti disposti sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco lo scorso 13 agosto 2007: ci sarebbe un’impronta di Andrea Sempio – unico indagato nel secondo filone delle indagini – accanto al cadavere della vittima.

Andrea Sempio non si è presentato all’interrogatorio

Oggi alle 14:00 Andrea Sempio avrebbe dovuto sottoporsi ad interrogatorio assieme ad Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara condannato per omicidio a 16 anni di carcere e ora in semilibertà, ma ha scelto di non presentarsi a causa di un vizio procedurale, con “l’invito del pm ritenuto nullo”. “Mancava l’avvertimento ex articolo 375 comma 2 lettera D”, hanno spiegato i suoi legali. Al momento, stando a quanto riferisce l’Ansa non è prevista una nuova convocazione.

