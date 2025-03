Nuovi sviluppi nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, in provincia di Pavia. La ragazza fu uccisa mentre si trovava sola in casa, colpita ripetutamente alla testa e al volto con un’arma mai rinvenuta. Un delitto per il quale, Alberto Stasi, suo ex fidanzato, è stato condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere, dopo due precedenti assoluzioni. Stasi, che sta scontando la pena nel carcere di Bollate (Milano), si è sempre dichiarato innocente.

Omicidio di Garlasco, un nuovo scenario

Ora un nuovo scenario: la scorsa settimana, la Procura ha notificato un avviso di garanzia ad Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, che all’epoca del delitto aveva 19 anni. Già in passato era stato indagato, ma il caso contro di lui era stato archiviato. Il suo legale ha riferito che il giovane, oggi 37enne, è rimasto “allibito e sconvolto” dalla nuova accusa. Il suo nome era tornato al centro delle indagini tra il 2016 e il 2017, quando una perizia genetica richiesta dalla difesa di Stasi aveva evidenziato la presenza del suo DNA sotto le unghie di Chiara. La Procura però ritenuto giustificabile questa traccia, dato che Sempio frequentava spesso la casa dei Poggi e condivideva l’uso del computer con la vittima e altri amici.

Chiara Poggi, il rifiuto di Sempio e il prelievo forzato

Il nuovo avviso di garanzia è frutto di approfondimenti genetici effettuati con tecnologie avanzate. Su disposizione del gip di Pavia, Sempio dovrà sottoporsi domani a un prelievo salivare e a un tampone presso la sede scientifica dei carabinieri di Milano, dopo essersi rifiutato di farlo spontaneamente la scorsa settimana. Secondo i documenti visionati dal TG1, che ha diffuso per primo la notizia, l’uomo è ora indagato per omicidio in concorso con ignoti o, in alternativa, insieme ad Alberto Stasi.

