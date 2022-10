Il malore, la corsa in un ospedale e poi in un altro, la morte infine di un piccolo ad appena un anno. Era cominciata a San Vitaliano, in provincia di Napoli, la notte scorsa, la tragedia di un neonato ed è finita all’ospedale Santobono di Napoli. Ancora da accertare le cause della morte, sul corpo del piccolo è stata disposta l’autopsia. Sul caso indagano i carabinieri.

Il bambino ha sofferto un malore nella notte: verosimilmente una crisi respiratoria che ha reso necessari i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale di ambulanza del 118 e i carabinieri della locale stazione di San Vitaliano. Le condizioni del piccolo, in un appartamento di Traversa Cittadella, erano apparse subito molto gravi.

Il neonato è stato trasportato prima all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli. Non c’è stato niente da fare: è morto intorno alle 3:00 della notte scorsa. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sulla tragica vicenda indagano i carabinieri mentre sul cadavere del neonato è stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno della Procura di Nola.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

