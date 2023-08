Un trattamento tumorale che curerà il cancro in soli sette minuti sarà somministrato per la prima volta al mondo dal sistema sanitario inglese. I tempi estremamente ridotti consentiranno ai pazienti di ridurre notevolmente i tempi rispetto ad una curva endovenosa tramite flebo, che al contrario di una semplice iniezione richiede di solito da 30 minuti ad un’ora. Il farmaco Tecentriq Atezolizumab, tratta diversi tipi di cancro, compresi i tumori del polmone, della mammella, del fegato e della vescica e ogni anno in Inghilterra viene somministrato a circa 3.600 pazienti.

Come funziona

La cura è nota come inibitrice del checkpoint e agisce aiutando il sistema immunitario a trovare più facilmente e ad uccidere le cellule tumorali. Il professor Peter Johnson, direttore nazionale per il cancro del NHS England, ha affermato che la mossa ha evidenziato come un servizio sanitario guidato dall’innovazione stia garantendo ai pazienti i trattamenti contro il cancro più avanzati, portando ad una riduzione del dolore, del disagio, facilitandone la somministrazione.

“L’introduzione di iniezioni sottocutanee più rapide farà una differenza importante. Centinaia di pazienti potranno trascorrere meno tempo in ospedale e libereranno posti nelle unità di chemioterapia del Servizio Sanitario Nazionale”, ha affermato Marius Scholtz direttore medico di Roche. Studi clinici hanno dimostrato che atezolizumab può ridurre il rischio di recidiva o di morte del cancro del 34%, dopo l’intervento chirurgico e la chemioterapia.

