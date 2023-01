Lo scorso 11 gennaio il re del Marocco Mohammed VI ha concesso la grazia a 991 condannati, dei quali circa 700 già condannati in via definitiva alla reclusione. L’atto di clemenza è stato deciso per la commemorazione del Manifesto dell’Indipendenza, di cui ricorreva il 79° anniversario un mese prima, l’11 dicembre. Tra i beneficiari dell’amnistia figura anche un condannato a morte la cui pena è stata commutata all’ergastolo.

Un provvedimento che richiama alla mente l’apprezzamento di Marco Pannella per il sovrano marocchino e per le monarchie costituzionali. Mohammed VI ha infatti preso una decisione che in Italia manca dal 1990 e che nel nostro Paese fu invocata da un altro sovrano che di costituzionale non aveva molto, Papa Giovanni Paolo II, in un memorabile intervento a Camere riunite nel 2002 accolto dai parlamentari con un applauso scrosciante. Possiamo constatare come un atto di clemenza del genere – espresso dalla volontà di dare ai cittadini detenuti la possibilità di perseguire il proprio riscatto civile e il reinserimento nella società – accentui i connotati democratici che i monarchi possono contribuire a coltivare. In questo senso il Marocco appare più europeo e moderno di quanto possa sembrare.

Già nel 1987 il Marocco aveva presentato la propria candidatura di adesione alla Comunità Europea. La richiesta, formulata da Hassan II, padre del sovrano attuale, fu respinta perché il Marocco non era uno Stato europeo, almeno geograficamente parlando. Il Paese di Mohammed VI fa comunque parte di una zona di libero scambio con l’UE da quando, nel 2000, siglò l’accordo di associazione UE-Marocco. Dal 2008, inoltre, Rabat gode dello “status avanzato” nei rapporti con l’UE, condizione che punta a rafforzare ulteriormente il partenariato, di cui a oggi godono soltanto altri due Paesi della regione in questione: Giordania e Israele. L’azione modernizzatrice di Mohammed VI è certamente agevolata da una cultura aperta che è espressa dalla Costituzione stessa, nel cui preambolo figurano anche le radici ebraiche che sono un vero e proprio tabù per molti Paesi del mondo arabo. “La sua unità, forgiata dalla convergenza delle sue componenti arabo-islamica, berbere e saharo-hassanide, fu nutrita e arricchita dai suoi affluenti africani, andalusi, ebrei e mediterranei”, recita il testo costituzionale.

Un altro sovrano “illuminato” che non di rado ricorreva negli interventi di Marco Pannella era il Re di Danimarca, Cristiano X, che durante la Seconda Guerra Mondiale contrastò gli invasori nazisti e protesse la minoranza ebraica anche minacciando di indossare la stella gialla con cui si marchiavano i cittadini ebrei. Il sovrano agì in modo tale da incentivare nella popolazione l’avversione al nazismo, al punto che furono pochissimi gli ebrei rastrellati e deportati. Per non parlare poi dell’ammirazione che il leader radicale manifestava per Elisabetta II la quale, prima di concedere come da prassi la prestigiosa onorificenza dell’Ordine della Giarrettiera all’ex Primo Ministro Blair, ha mantenuto il premier laburista in una sala d’attesa di ben 15 anni. Come i suoi predecessori, Blair avrebbe dovuto ricevere l’onorificenza poco dopo la fine del suo mandato nel 2007. Ma la Regina decise di non procedere. Un rifiuto che Marco Pannella spiegava con lo sdegno della “graziosa” sovrana per lo sciagurato attacco militare in Iraq a cui il governo britannico partecipò attivamente.

Dato il modo truffaldino in cui fu concepito e presentato l’attacco nel Regno Unito e alla luce poi delle conseguenze disastrose che esso provocò al funzionamento e alla reputazione della democrazia, negli anni successivi demmo il via con Marco Pannella all’iniziativa per il “diritto alla conoscenza” nella quale, non casualmente, il nostro cammino ha incrociato quello del Marocco. Mancavano infatti pochissimi giorni alla scomparsa di Pannella quando, nel maggio 2016, tenemmo un incontro pubblico al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra sull’erosione dello Stato di Diritto e sul diritto alla conoscenza convocato dalla Rappresentanza Italiana all’ONU. All’evento parteciparono le Rappresentanze permanenti di Irlanda, Canada, Messico e Marocco.

Nel messaggio che Pannella inviò per l’occasione, scrisse: “il diritto deve vivere come legge, non come richiamo astratto di tipo legale. Dove c’è strage di diritto c’è strage di popoli, quindi viva il diritto e non l’eccezione al diritto.” Un provvedimento di clemenza come l’amnistia non è l’eccezione ma uno strumento di governo costituzionalmente previsto che in Italia sarebbe, oltre che efficace nel contrasto alla recidiva, necessario e urgente anche per alleggerire il carico intollerabile di processi che pendono nei tribunali e di vite umane che penano nelle carceri.

