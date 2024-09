Voleva liberarsi del dolore al ginocchio sinistro che lo accompagnava da tempo. Per questo si era rivolto a una clinica di Vigevano per un’operazione. Tutto poteva pensare tranne che l’equipe medica sbagliasse intervento. Anzi, sbagliasse ginocchio operando quello sano. È successo a un operaio metalmeccanico di 56 anni di Vigevano, in provincia di Pavia.

In sala operatoria per intervento al ginocchio sinistro, lo operano al destro sano

Entrato nella sala operatoria per un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, quello dolorante, una volta finito e uscito, si è accorto che l’operazione era stata fatto sul destro. La vicenda è avvenuta lo scorso 23 novembre e ora l’operaio ha inviato una richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria privata, l’istituto clinico Beato Matteo di Vigevano. L’uomo, infatti, denuncia di aver subito un danno biologico on invalidità permanente dell’8%. Al momento la clinica non ha fornito una versione dei fatti, secondo l’Ansa.

“Non ho ricevuto neanche una parola di scuse”

Oltre il danno, anche la beffa. Perché dalla struttura e dal medico non sono arrivate neanche delle scuse. Il 56enne ha infatti dichiarato: “Quello che più mi ha dato fastidio è stato l’atteggiamento. Non ho ricevuto una parola di scuse, neanche un’email, né dalla struttura né dall’ortopedico. Lo specialista che ha eseguito l’intervento, quando gli ho fatto presente l’errore, si è limitato a dirmi che l’indomani mattina mi avrebbe operato al ginocchio giusto. Ho firmato per essere dimesso. Poi mi sono rivolto a un altro ospedale, dove non hanno nemmeno ritenuto necessario quell’intervento”.

