Un devastante rogo sta tenendo con il fiato sospeso i cittadini di Torino. Questa mattina un incendio è divampato poco prima delle 11 nei piani alti di un edificio che si affaccia su piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, nel cuore del centro della città. Le fiamme hanno poi invaso anche uno stabile vicino.

Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di controllare le fiamme che hanno avvolto le impalcature di un tetto. Nel primo pomeriggio di oggi l’incendio ha ripreso vigore a causa del cedimento di un solaio che ha fatto propagare le fiamme verso il basso.

Si sono sentite anche alcune esplosioni, probabilmente delle bombole di gas scoppiate nelle mansarde nel lato dove si trovano le abitazioni più popolari. Al momento le persone evacuate dai carabinieri e dalla polizia sono un centinaio. Cinque i feriti che hanno sono stati medicati dagli operatori sanitari giunti sul posto: nessuno però è stato accompagnato all’ospedale.

Tutta la zona è recintata: i vigili urbani hanno disposto la chiusura di via Nizza verso il verso il centro all’altezza di corso Marconi. Tutte le auto parcheggiate nella piazzetta sono state spostate. In un’ampia zona è stata sospesa l’erogazione della corrente elettrica. Preoccupa la grossa nube di fumo nero, visibile da tutta la città.

#Torino, #incendio copertura palazzo in piazza Carlo Felice: evacuato l’edificio interessato dalle fiamme, al momento non risultano persone coinvolte. Sono 30 i #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di soccorso [#3settembre 12:00] pic.twitter.com/anbQKYjj0i — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 3, 2021

Sul luogo dell’incendio è arrivata anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che sta monitorando la situazione presso l’Unità mobile di coordinamento della Protezione civile.

La causa

Come riporta La Stampa, la causa scatenante del rogo potrebbe essere legata a lavori all’interno di un appartamento. Potrebbe essere stato un fabbro, che doveva installare una cassaforte nell’attico realizzato nel palazzo, a scatenare accidentalmente l’incendio. Le scintille della fiamma ossidrica, strumento con cui stava lavorando l’operaio, avrebbero incendiato la coibentazione inserita nell’intercapedine della parete. In pochi attimi, il fuoco si è propagato rapidamente.

“Situazione critica”

I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina per spegnere le fiamme, ma le operazioni sono rese difficili dal sistema “sandwich” delle copertura isolante. La situazione è critica secondo il comandante dei vigili del fuoco di Torino Agatino Carrolo, che in tarda mattinata ha raggiunto l’edificio in fiamme in piazza Carlo Felice. Il comandante ha riferito ad Agi che “al momento non possiamo agire dall’interno ma solo dall’esterno – ha aggiunto il comandante – si è verificato qualche crollo ma le persone sono state tutte evacuate”.

Danni per milioni di euro

Il rogo che da questa mattina sta interessando il palazzo di piazza Carlo Felice a Torino sta facendo danni “per qualche milione di euro”. A dirlo l’amministratore dello stabile, l’ingegner Piero Tilibetti. “Domani non si potrà andare sul tetto, ma domenica mattina alle otto abbiamo già appuntamento con lo strutturista per la messa in sicurezza della parte bassa del condominio. Di certo il piano mansarde e quello sotto saranno inagibili per diversi mesi”, spiega Tilibetti.

