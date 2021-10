È di almeno una vittima, al momento, il bilancio dell’incendio e del crollo che si sono verificati questa mattina in una palazzina a Pinerolo, in provincia di Torino. L’incidente stamattina, intorno alle 7:40: le fiamme, uno scoppio e quindi il crollo secondo quanto i carabinieri riferiscono all’Ansa. Sul posto sono intervenuti i militari e numerose squadre di vigili del fuoco e del 118.

Si scava tra le macerie in questi minuti: i Vigili del Fuoco stanno cercando altre due persone. L’incendio e lo scoppio si sarebbero verificati al terzo piano di una palazzina di dodici alloggi. Tra i condomini c’è anche un ferito con ustioni di primo e secondo grado sull’80% del corpo. È stato intubato e trasportato al Cto di Torino.

Altre due persone, ferite in modo lieve, sono state trasportate all’ospedale di Pinerolo in codice giallo e codice verde. L’incidente al civico 6 di piazza Sabin. Come scrive La Stampa un boato è stato sentito a chilometri di distanza. Quindi l’esplosione avrebbe sbriciolato un appartamento al primo e all’ultimo piano. Secondo quanto riporta il quotidiano ieri nell’appartamento interessato dal tragico incidente si stava montando una cucina nuova. A provocare l’esplosione sarebbe stata una fuga di gas. A causa dell’esplosione macerie e calcinacci scagliati su tutta la piazza circostante.

Seguono aggiornamenti

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

