Monteverde si è svegliata avvolta dalle fiamme. All’alba di questa mattina, è divampato un incendio che ha distrutto tre automobili e due scooter. Immediato l’allarme lanciato dai residenti del quartiere che hanno allertato i soccorsi. Altissima la colonna di fumo alzatasi in cielo che è rimasta visibile a diversi isolati di distanza.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco per spegnere l’incendio scoppiato tra via di Monteverde e via dei Colli Portuensi. Il rogo, secondo le prime indagini della polizia di Stato, sarebbe partito da un motorino con le lingue di fuoco che hanno poi coinvolto gli altri veicoli. Sono stati contattati i proprietari degli altri mezzi coinvolti. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Redazione

Andrea Lagatta