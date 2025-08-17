Caro Velardi,

sono tra coloro che trovando su Il Riformista una pagina dedicata a un’intervista di Marco Travaglio hanno avuto per un momento la reazione del sottotenente Alberto Innocenzi nel film ‘’Tutti a casa’’: ‘’I tedeschi si sono alleati con gli americani’’.

Ovviamente senza leggere l’intervista. Poi la fiducia nella sua capacità di discernimento mi ha indotto a leggere il testo di Aldo Torchiaro e a rivedere il mio giudizio.

L’intervista è tecnicamente molto bella e gli argomenti di Travaglio sono seri, ben diversi dalle bieche contumelie dei pro-Pal…

Sono pertanto – anche se non sempre condivisibili – meritevoli di un confronto. Come ha dimostrato il giorno dopo l’intervista di Fiamma Nirenstein: dura nei contenuti, ma rispettosa nei toni. Tanto dovevo per onestà di giudizio. Senza pregiudiziali.

Giuliano Cazzola