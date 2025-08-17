Tanto dovevo per onestà di giudizio
Intervista Travaglio al Riformista, dalla reazione del sottotenente Innocenzi al confronto sugli argomenti del direttore
Caro Velardi,
sono tra coloro che trovando su Il Riformista una pagina dedicata a un’intervista di Marco Travaglio hanno avuto per un momento la reazione del sottotenente Alberto Innocenzi nel film ‘’Tutti a casa’’: ‘’I tedeschi si sono alleati con gli americani’’.
Ovviamente senza leggere l’intervista. Poi la fiducia nella sua capacità di discernimento mi ha indotto a leggere il testo di Aldo Torchiaro e a rivedere il mio giudizio.
L’intervista è tecnicamente molto bella e gli argomenti di Travaglio sono seri, ben diversi dalle bieche contumelie dei pro-Pal…
Sono pertanto – anche se non sempre condivisibili – meritevoli di un confronto. Come ha dimostrato il giorno dopo l’intervista di Fiamma Nirenstein: dura nei contenuti, ma rispettosa nei toni. Tanto dovevo per onestà di giudizio. Senza pregiudiziali.
© Riproduzione riservata