Due bambini e una donna travolti da un automobilista che dopo essersi allontanato dal luogo dell’incidente è stato raggiunto e bloccato dalla Polizia Municipale. È stato arrestato dopo aver aggredito una vigilessa a pugni. È successo ieri pomeriggio a Roma, in via Nomentana, quartiere Talenti.

Nessuna delle vittime degli incidenti è in pericolo di vita. I primi a essere investiti erano stati due bambini di sette e undici anni, all’altezza di largo Giampiero Arci. Dopo una donna di sessant’anni. I piccoli, due fratelli, sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La donna è stata trasportata in codice rosso al Pertini. Le sue condizioni sono più gravi. Ricoverata al Pertini anche la vigilessa aggredita, in codice giallo.

L’uomo dopo essersi dato alla fuga si è schiantato contro una Fiat Panda in sosta. Guidava una Dacia Dokker. È stato raggiunto dai caschi bianchi del III Gruppo Nomentano all’altezza di via Grazia Deledda. Potrebbe rispondere dei reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Ha 63 anni. È stato sottoposto ai test per droga e alcol.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano