Due italiani sono dispersi in Israele dopo il raid di Hamas. L’annuncio è arrivato in serata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si tratta di una coppia di italiani con passaporto anche israeliano, i coniugi Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron; “non rispondono all’appello e non sono più rintracciabili” ha affermato Tajani. Il vicepremier ha poi tratteggiato il profilo dei due dispersi: “Sono un uomo e una donna, marito e moglie, prima pensavamo si trattasse di padre e figlio, che vivevano nel kibbutz di Be’eri e non rispondono alle chiamate della famiglia. Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza“.

Di fatto, la possibilità che rientrino tra le diverse decine di ostaggi presi dai terroristi di Hamas è reale. Tajani ha ribadito come il governo italiano stia lavorando “a stretto contatto con Tel Aviv” per riuscire a risolvere la questione. “Speriamo di ritrovarli ma in questo momento non abbiamo altre notizie, è probabile che siano stati presi in ostaggio” conclude Tajani.

Redazione