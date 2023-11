Fonti Usa: nelle ambulanze combattenti di Hamas

“Hamas ha cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti da Gaza via Rafah, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri”. Lo riporta una fonte Usa, citata dai media israeliani. Secondo la fonte, “”Hamas ha fornito all’Egitto e agli Usa una lista di persone ferite gravemente che volevano far evacuare insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire”. Solo che dalle ricerche di Stati Uniti ed Egitto, si sarebbe scoperto che “un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati”.

A cura di Redazione