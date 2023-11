In diretta tv, Hassan Nasrallah ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo gli attacchi del 7 ottobre. Il leader di Hezbollah ha lanciato un messaggio: “La nostra battaglia è pienamente legittima, dal punto di vista legale e religioso, contro l’occupante sionista”. Nasrallah ha ricordato i circa 60 miliziani di Hezbollah uccisi negli scontri con l’esercito israeliano nelle ultime settimane.

Il discorso di Nasrallah

Per Nasrallah, le vittime di Gaza sono “tutti martiri, si stanno muovendo verso un altro mondo enunciato dai profeti, ora sono lì dove non ci sono dittature e non ci sono sionisti”. “Il nostro dovere è dare tutto, credere in questa chiamata, siamo pronti al sacrificio, a dare tutto” ha detto il leader di Hezbollah, aggiungendo: “Dobbiamo essere tutti consapevoli che combattere Israele è un chiaro esempio della causa di Dio”.

“Il mondo intero conosce le sofferenze che ha subito il popolo palestinese negli ultimi 75 anni” ha dichiarato Nasrallah, anche attaccando il governo di Benjamin Netanyahu: “Negli ultimi anni la situazione in Palestina è stata resa particolarmente difficile a causa del governo estremista al potere in Israele”. Tuttavia, il leader sciita ha sottolineato come le azioni del 7 ottobre compiute da Hamas siano state condotte esclusivamente dal gruppo terroristico palestinese: “Questa mossa di Hamas ha mostrato la vera identità della battaglia. L’operazione è stata completamente decisa ed eseguita dai palestinesi, per la causa e le persone della Palestina, e non per altre cause”. “”

In migliaia di persone hanno seguito il discorso di Nasrallah nelle piazze della periferia sud di Beirut, la roccaforte del movimento armato filo-iraniano, in occasione della ‘Festa dei martiri caduti sulla via di Gerusalemme’. Il primo intervento pubblico del leader dopo l’attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre. C’era attesa per le sue parole, visto che l’ipotesi di un allargamento del conflitto avrebbe avuto un impatto significativo su tutto il Medio Oriente. In Israele, invece, le tv hanno deciso di non diffondere il messaggio di Nasrallah, accusato di essere solo propaganda.

Chi è Nasrallah, il leader di Hezbollah

Hassan Nasrallah è il segretario generale di Hezbollah, il movimento paramilitare islamista sciita sostenuto dall’Iran. Libanese, Nasrallah ha preso il potere del gruppo nel 1992 e da subito cresce come figura non sono in Libano ma in tutto il mondo arabo. Sotto la sua guida, Hezbollah entra nel parlamento e nel governo libanese, sfruttando anche la gravissima crisi economica, politica e sociale del Paese. Non si sa dove sia ufficialmente, ma da anni attacca con una cruda retorica Israele e gli Stati Uniti.

Gli attacchi di Hezbollah a Israele

Dopo il 7 ottobre, militanti di Hezbollah hanno rivendicato diversi attacchi sulle postazioni israeliane. La solidarietà ad Hamas è stata annunciata da alcuni dirigenti, ma finora non era stata affinata nessuna strategia particolare nonostante l’esercito d’Israele sia penetrato dentro la Striscia di Gaza.

