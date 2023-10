“Non forniremo elettricità, acqua né saranno permessi camion di benzina a Gaza finché gli ostaggi israeliani non saranno rilasciati e faranno ritorno a casa”. A dichiararlo è stato il Ministro israeliano dell’Energia, Israel Katz, sottolineando che si tratta di una questione di reciprocità umanitaria e ribadendo che “nessuno può dare lezioni di moralità in questa circostanza”.

Resta delicata la situazione degli ostaggi. Il bilancio della mattinata proviene dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari: finora l’esercito ha comunicato di 81 persone trattenute da Hamas nella Striscia di Gaza. Al contempo, Hamas e la Jihad islamica rivendicano il sequestro di 130 ostaggi, mentre alcune fonti stimano che il numero delle persone catturate e detenute nella Striscia di Gaza possa superare le 200 unità.

La Croce Rossa internazionale ha confermato di essere “in contatto” sia con Hamas che con Israele per trattare il rilascio di soldati, civili, bambini e donne, sia israeliani che stranieri.

Scholz: “Impegnati per il rilascio degli ostaggi”

Intanto, anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato oggi di essere impegnato con determinazione al massimo per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, collaborando strettamente con Israele. Ha inoltre espresso la sua determinazione a cooperare con le potenze regionali per evitare un’ulteriore escalation della violenza. “Sono in contatto ravvicinato con il presidente egiziano Al Sisi, il quale ha canali di comunicazione con Gaza. Oggi avrò colloqui con il presidente turco Erdogan e incontrerò l’emiro del Qatar”, ha confermato Scholz. “Tutti e tre possono svolgere un ruolo significativo nel mitigare la situazione”.

