L’esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 4 soldati: 3 di loro uccisi in combattimento nel sud di Gaza e il quarto in un incidente d’auto. Secondo le cifre ufficiali – dall’inizio dell’operazione nella Striscia – il totale dei soldati deceduti è ora di 101.

La guerra in Medioriente giunge al giorno 66

Mentre continuano i combattimenti tra Hamas e Israele, dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva un “cessate il fuoco umanitario” a Gaza, domani prenderà il via una riunione straordinaria dell’Assemblea generale dell’Onu.

C’è stato un colloquio telefonico di 50 minuti tra Netanyahu e Putin particolarmente duro con diversi scambi di accuse. Intanto il Qatar prosegue gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco e per il rilascio di altri ostaggi.

Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi: “E’ finita, non morite per Sinwar”. Di contro Hamas avvisa Tel Aviv: “I vostri ostaggi non torneranno senza negoziati”.

Gaza, martedì Assemblea generale dell’Onu dopo veto Usa

L’incontro è stato richiesto dai rappresentanti dell’Organizzazione per la cooperazione islamica e del gruppo arabo. Secondo fonti diplomatiche, l’Assemblea generale, le cui risoluzioni non sono vincolanti, potrebbe decidere un testo.

La bozza di testo visionata dall’Afp riprende in gran parte la risoluzione respinta venerdì dal Consiglio di Sicurezza a causa del veto americano.

