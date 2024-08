Oggi, domenica 11 agosto, l’Italia è pronta a sfidare gli Stati Uniti nella finale per l’oro del torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra squadra ha eliminato con decisione la Serbia, campionessa del mondo, e la Turchia, campionessa d’Europa, entrambe con schiaccianti vittorie per 3-0. Ora dovrà affrontare le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, che hanno superato la Polonia nei quarti di finale e hanno conquistato la vittoria al tie-break contro il Brasile.

Italvolley, alla ricerca dell’oro

L’Italia del volley vuole sfatare il tabù di una medaglia d’oro mai conquistata nella sua storia. Ci proverà la nazionale femminile, contro gli Stati Uniti, per scrivere la parola fine su un percorso netto. “Indubbiamente la gioia è tantissima – ha detto il capitano Anna Danesi – Già aver raggiunto la finale è un grande traguardo: abbiamo scritto un pezzo di storia e adesso vogliamo scrivere la parte finale, con la speranza che si concluda come la più bella delle fiabe”. Il tecnico Julio Velasco ha la possibilità di chiudere un cerchio, e di riscattare i Giochi del 1996, quando in finale contro l’Olanda la sua Italia – maschile -, perse al tee-break. A 72 anni, dopo aver attraversato generazioni di fenomeni, aver lasciato lo sport, salvo poi farsi irretire di nuovo, è riuscito nell’ennesima impresa della sua vita portando per la prima volta l’italvolley femminile dove mai era arrivato. “Su questa squadra ho puntato tanto, a volte bisogna rischiare e con loro l’ho fatto. L’oro? Non deve essere un’ossessione”.

Italia-Usa a che ora è in programma la finale olimpica e dove vederla

La finale tra Italia e Stati Uniti è in programma oggi alle 13:00. L’incontro sarà visibile in chiaro su Rai 2. Le azzurre faranno affidamento alla regia di Alessia Orro, ai punti di Paola Egonu, alla qualità e alle sue leader Myriam Sylla e Caterina Bosetti, alla difesa di Monica De Gennaro e ai guizzi di Danesi e Fahr, riscopertasi decisiva anche nel muro. Dall’altra parte alcune delle giocatrici più forti del mondo: Haleigh Washington,Jordyn Poulter. Andrea Drews, Kathryn Plummer, Chiaka Ogbogu, Avery Skinner.

