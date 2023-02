È in fin di vita Jimmy Carter, l’ex Presidente degli Stati Uniti, dal 1977 al 1981, che sarà sottoposto alle cure palliative nella sua casa in Georgia dopo aver lasciato la struttura clinica che lo stava ospitando. La decisione presa per “spendere il tempo che gli rimane con la sua famiglia e di ricevere cure palliative invece di ulteriori interventi medici”. A dare la notizia la sua fondazione.

Carter ha 98 anni, nel 2015 si era sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore al fegato. Dopo una serie di ricoveri “ha deciso di trascorrere il tempo che gli resta a casa con la sua famiglia e di ricevere cure palliative invece di ulteriori interventi medici”. Il Carter Center ha anche fatto sapere che la famiglia ringrazia per la vicinanza manifestata dai suoi molti ammiratori e chiede il rispetto della privacy in questo momento.

Carter nel 1977 era diventato Presidente, il 39esimo della storia, sconfiggendo alle elezioni Gerald Ford. Il suo mandato presidenziale fu caratterizzato dalla crisi petrolifera, nata dai conflitti arabo-israeliani; dalla ricerca al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili; dall’incidente alla centrale nucleare di Three Miles Island; dallo storico incontro a Camp David tra il Presidente egiziano Sadat e il premier israeliano Begin; dall’invasione russa e dalla rivoluzione kohmeinista in Iran e dal sequestro degli ostaggi americani nell’ambasciata di Teheran.

Quattro anni dopo venne sconfitto alle elezioni da Ronald Reagan. Il suo ultimo compleanno lo aveva festeggiato con la famiglia e gli amici a Plains, la piccola città della Georgia dove lui e sua moglie, Rosalynn, sono nati negli anni tra la Prima guerra mondiale e la Grande Depressione. Su Twitter Jason Carter, nipote dell’ex Presidente ed ex senatore della Georgia, ha fatto sapere di aver incontrato i suo nonni ieri e di averli trovati sereni. “Come sempre la loro casa è piena di amore”.

Antonio Lamorte

