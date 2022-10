Joe Biden non ha alcuna intenzione di fermarsi ad un singolo mandato alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe infatti rivelato al reverendo Al Sharpton, incontrato durante un meeting alla Casa Bianca con alcuni leader dei movimenti per i diritti civili, che ha intenzione di correre per un secondo mandato.

Ad annunciarlo oggi è stato il network televisivo americano Nbc, che ha sottolineato come il contenuto della conversano privata è stato raccontato da Sharpton al personale del National Action Network, l’organizzazione per i diritti civili da lui presieduta. “Lo farò di nuovo, lo farò”, avrebbe detto Biden a Sharpton mentre posavano per una fotografia.

Ad oggi, almeno ufficialmente, Biden ha sempre evitato di sciogliere in modo inequivocabile la riserva su una eventuale ricandidatura tra due anni, mentre fonti Democrat e anche esponenti del partito a più riprese avevano rivelato che l’ex vice di Barack Obama si sarebbe riproposto all’elettorato americano.

Il motivo è anche anagrafico: il 5 novembre 2024, la data prevista per le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Biden sarebbe a due settimane dal suo ottantaduesimo compleanno.

E in effetti iniziano a essere considerevoli, e preoccupanti, le occasioni in cui Biden sembra quasi “perder colpi”, tra gaffe e ‘sviste’ plateali. L’ultima solo pochi giorni fa quando, durante una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca sui temi della salute e della nutrizione, il presidente ha iniziato a cercare tra la folla la figura della parlamentare repubblicana Jackie Walorski, chiedendo del perché della sua assenza. “Jackie, dove sei? Dov’è Jackie?“, la domanda di Biden ai presenti. Nel giro di pochi minuti il gelo è calato nella stanza: la deputata repubblicana dell’Indiana che il presidente degli Stati Uniti stava cercando è deceduta in un incidente stradale lo scorso agosto.

