Per la prima volta nella storia gli Stati Uniti saranno guidati da una donna, anche se per poco tempo. Oggi il presidente Joe Biden trasferirà brevemente i suoi poteri alla vicepresidente Kamala Harris: dovrà infatti sottoporsi a una colonscopia di routine al Walter Reed National Military Medical Center.

Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca.

Il check-up di Biden

Il 46° presidente degli USA, in carica dal 20 gennaio 2021, si sottoporrà a una colonscopia sotto anestesia generale: per questo motivo i suoi poteri passeranno temporaneamente alla vicepresidente Kamala Harris.

“Come è avvenuto per il presidente George W. Bush che ha seguito la stessa procedura nel 2002 e nel 2007, e seguendo il procedimento stabilito nella Costituzione, il presidente Biden trasferirà i poteri alla vicepresidente per il breve periodo di tempo in cui sarà sotto anestesia“, ha detto la portavoce Jen Psaki. “La vice presidente in quel lasso di tempo lavorerà dal suo ufficio nell’ala ovest.”

Biden compirà domani 20 novembre 79 anni: è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Non beve e non fuma ed è completamente vaccinato contro il coronavirus: ha ricevuto la dose di richiamo a fine settembre. L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute risalgono al mese di dicembre del 2019. Il medico in seguito ingaggiato alla Casa Bianca dichiarò che era un “uomo di 77 anni in salute e vigoroso, in grado di svolgere con successo i doveri della presidenza”.

La scelta di Trump

Anche Donald Trump si sottopose allo stesso esame medico nel 2017, ma di nascosto. Come rivela il memoir I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House della ex portavoce Stephanie Grisham, lo fece di nascosto perché non voleva diventare il “bersaglio delle battute” negli show televisivi di quella sera. Inoltre rifiutò l’anestesia per non essere costretto a trasferire i suoi poteri all’allora vice presidente Mike Pence.

Roberta Davi

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti