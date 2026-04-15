Nel dibattito europeo sulla qualità delle democrazie, il tema della libertà di stampa occupa un posto sempre più centrale. Non si tratta di un principio astratto, ma di un indicatore concreto dello stato di salute di un sistema politico. In questo contesto, il modello costruito in Ungheria sotto la guida di Viktor Orbán rappresenta uno dei casi più discussi e controversi.

Al centro di questo sistema si colloca KESMA, una fondazione che incarna una trasformazione profonda del panorama mediatico ungherese. Creata nel 2018, KESMA – acronimo di Central European Press and Media Foundation – ha rapidamente assunto il controllo di una vasta rete di mezzi di informazione filo- governativi. Televisioni, radio, quotidiani, settimanali, portali online: un intero ecosistema mediatico è stato progressivamente accentrato sotto un’unica struttura. Ciò che rende questo processo particolarmente significativo è la modalità con cui è avvenuto: centinaia di testate sono state trasferite gratuitamente alla fondazione da imprenditori vicini al partito di governo, Fidesz, consolidando un legame diretto tra potere politico e sistema dell’informazione. I numeri sono eloquenti.

Si stima che KESMA controlli oggi circa il 40% del fatturato complessivo del mercato dei media ungherese, con un portafoglio che comprende tra i 470 e i 500 organi di informazione. Una concentrazione di tale portata non ha precedenti recenti in Europa e pone interrogativi profondi sulla pluralità delle voci e sull’indipendenza editoriale. Numerosi editori indipendenti chiesero che l’operazione fosse sottoposta al vaglio dell’autorità antitrust ungherese. Tuttavia, il governo intervenne attraverso un’ordinanza straordinaria: l’intera operazione venne dichiarata di “importanza strategica nazionale”. Questo consentì di esentare la concentrazione dalle normali regole sulla concorrenza e da eventuali indagini. Ciò che in un contesto ordinario sarebbe stato sottoposto a rigorosi controlli, fu sottratto a qualsiasi verifica regolamentare – Ma può esistere vero pluralismo in un sistema in cui una parte significativa dei media è al servizio del governo?

La libertà di stampa non si misura solo nell’assenza di censura diretta, ma anche nella capacità di garantire un mercato regolato, indipendenza e competizione tra diverse fonti di informazione. Una concentrazione dei media non incide solo sull’informazione quotidiana, ma contribuisce a modellare l’opinione pubblica, influenzando percezioni, priorità e orientamenti politici. KESMA non è solo un attore economico, ma uno strumento di costruzione del consenso. Il caso ungherese è un banco di prova per l’intera Europa. Da un lato, evidenzia come sia possibile ridefinire gli equilibri dell’informazione attraverso strumenti formalmente legali; dall’altro, pone interrogativi sulla capacità delle istituzioni di intervenire in difesa di principi fondamentali.

La libertà di stampa non è garantita una volta per tutte, richiede un equilibrio costante tra poteri, regole e responsabilità. Il modello Orbán – con KESMA al suo centro – mostra come la concentrazione dei media possa diventare una leva politica potente. Non si tratta solo di controllare l’informazione, ma di ridefinire il campo stesso del possibile nel dibattito pubblico. Ed è proprio su questo terreno che si gioca una delle sfide più delicate per le democrazie contemporanee: preservare il pluralismo in un’epoca in cui il potere può assumere forme sempre più sofisticate e pervasive.

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Tullio Camiglieri