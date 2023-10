L’Avvocata Carla de Luca ci scrive:

Si invita il Direttore della testata online “il Riformista” a voler rettificare quanto erroneamente riportato in data 27.09.2023, precisando che la Sig.ra Chianese non è mai stata una lavoratrice dipendente della Fisac CGIL Napoli, che la stessa ha svolto l’incarico di Segretaria Generale della Fisac CGIL Caserta in forza di una elezione del Congresso Provinciale avvenuta 2018 ed è rimasta in carica sino al 2022 allorquando rassegnava le sue volontarie dimissioni ed avendo cura di specificare che la Sig.ra Chianese ha sempre svolto gli incarichi, ai quali è stata eletta dai Delegati

sindacali della Fisac CGIL nel corso degli anni a titolo gratuito, pertanto la stessa non è mai stata vittima di alcun licenziamento in tronco posto in essere dalla Fisac CGIL.

Nota della redazione

Il caso di Giovanna Chianese è stato riferito alla redazione nel contesto di una registrazione vocale che ci ha illustrato come molti casi di allontanamento dal sindacato avvengano con i guanti bianchi del “mancato rinnovo” dei contratti in scadenza. Ci scusiamo con l’interessata per l’eventuale imprecisione. Continueremo a informare i lettori con la nostra inchiesta.

