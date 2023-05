Regina o Regina Consorte? L’interrogativo su Camilla, nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, fa impazzire i social. Se Filippo, al fianco di Elisabetta II per tutta la vita, è stato Principe Consorte, per Camilla – che aveva già rinunciato al titolo di Principessa del Galles, rimasto vacante, in memoria di Lady D, fino alla morte della precedente sovrana, per poi passare, attualmente, a Kate, moglie di William – ci si aspettava un titolo da consorte appunto.

Ma non è stato così: niente più riferimenti limitativi al ruolo di ” regina consorte”, da oggi Camilla diventa anche ufficialmente “Sua Maestà la Regina”, così come certifica la copertina dell’Order of Service – una sorta di programma della cerimonia – diffuso da Buckingham Palace prima dell’inizio dell’Incoronazione.

Non solo. Proprio su disposizione di Buckingham Palace, il titolo utilizzato per Camilla sarà solo “regina” e non “regina consorte”, così come suggerito da una fonte ai cronisti del magazine Marie Claire. Secondo il Daily Mail, inoltre, c’era già stato un primo segnale della volontà del palazzo reale di abolire la parola “consorte”, quando la sovrana ha aggiornato il nome del suo club di lettura, passato da “Duchess of Cornwall’s Reading Room” a “Queen’s Reading Room”. La parola “consorte” non è mai stata menzionata

Il documento fa riferimento infatti alla “Incoronazione delle Loro Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla“.

Camilla nei primi mesi dopo l’ascesa al trono della coppia, seguita alla morte della regina Elisabetta II, l’8 settembre 2022, aveva avuto il titolo di “regina consorte”: una come forma di rispetto per evitare sovrapposizioni con il titolo di regina, legato per oltre 70 anni alla figura amatissima di Elisabetta II.

Del resto, tutte le consorti donne dei re – nella storia della monarchia britannica e non – hanno peraltro tradizionalmente diritto al titolo di regina. Ma Camilla saprà far breccia nei cuori del popolo britannico come la precedente regina?

redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello