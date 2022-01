Un matrimonio da mille e una notte. Tremila invitati, una settimana di festeggiamenti e un abito che probabilmente molte spose sognano, tempestato di diamanti. Del resto a convolare a nozze è la figlia del sultano del Brunei Hassanal Bolkiah, uno degli uomini più ricchi del mondo.

Lo sposo è un funzionario nell’ufficio del padre di lei, figlio di un uomo d’affari. Un ‘borghese’ dunque, che è stato descritto dalla stampa locale come ‘bello straniero’.

I festeggiamenti per il matrimonio

La principessa Fadzillah Lubabul, 36 anni, ha sposato l’impiegato Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi, con un evento durato 7 giorni e culminato ieri con la sontuosa cerimonia al palazzo reale. Lei, nona figlia del miliardario Sultan Hassanal Bolkiah, avuta dalla sua seconda moglie Mariam Abdul Aziz, ex assistente di volo, è laureata alla Kingston University. È capitano della squadra nazionale di netball del Brunei, ma anche attivista: si è battuta per una maggiore assistenza sanitaria.

La notizia del fidanzamento era stata data lo scorso 31 dicembre, mentre i festeggiamenti per il matrimonio sono iniziati domenica 16 gennaio, con la benedizione da parte del sultano agli sposi. Un evento celebrato da un saluto di 17 cannoni. Giovedì la cerimonia religiosa, con i voti del marito pronunciati nella Moschea Omar Ali Saifuddien di fronte a una platea di soli uomini, tra cui il padre della sposa in rappresentanza della figlia.

Ieri i festeggiamenti per le nozze sono proseguiti con la cerimonia dell’Istiadat Bersanding Pengantin Diraja in una sala placcata d’oro del palazzo reale. Entrambi gli sposi brillavano in coordinati di broccato bianco e argento, impreziositi da diamanti. La sposa aveva i capelli coperti con un velo di pizzo bianco, su cui spiccava un diadema.

La sposa Fadzillah Lubabul

La principessa era accompagnata, oltre che dai suoi genitori, anche dal fratello Prince Mateen, 30 anni, soldato e star di Instagram con oltre 2,3 milioni di follower. È stato lui a condividere alcuni scatti delle nozze, dedicando un tenero messaggio alla coppia: “Congratulazioni agli sposi novelli. Sono così felice per entrambi. Un grande amore per la mia bellissima sorella.” I due hanno anche una sorella di 37 anni, Azemah Ni’matul Bolkiah, e un altro fratello, il principe Azim, che è morto nel 2020 all’età di 38 anni dopo una lunga malattia.

La sposa, una laurea in studi internazionali e un master in economia aziendale presso la Hult International Business School, è conosciuta come capitano della squadra nazionale di Netball: ha anche guidato il Brunei nelle competizioni internazionali.

Sultano e primo ministro del Brunei

Salito al trono nel 1967 dopo l’abdicazione del padre, il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah, 75 anni, è anche il primo ministro del Paese. Ha ben 12 figli, avuti da tre mogli.

La sposa è nata dal secondo matrimonio, celebrato nel 1982 e terminato con un divorzio nel 2003. La perdita del figlio Azim, avvenuta il 24 ottobre 2020, ha sconvolto l’intera famiglia. Azim era molto conosciuto nel jet set internazionale. Molto ricco- 5 miliardi di dollari il patrimonio stimato al momento della sua morte- nel corso degli anni è stato fotografato con star come Michael Jackson, Joan Collins e Pamela Anderson. Tra le sue conoscenze celebri, anche le attrici Scarlett Johansson e Mischa Barton.

Mariangela Celiberti

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti