Dopo qualche giorno di silenzio e una serie di purghe ai massimi vertici, il Wagner Group torna a far parlare di se e lo fa con un’azione clamorosa. Dopo la partenza di una parte del contingente, nella Repubblica Centrafricana è rimasto un migliaio di miliziani che hanno giurato fedeltà a Mosca.

Proprio nel piccolo paese nel cuore dell’Africa una missione dei wagneriti ha messo in salvo un gruppo di operai cinesi che stavano per essere catturati dai ribelli che da anni minacciano il potere centrale. Le foto del salvataggio di una decina di cittadini cinesi sono apparse sia sul South China Morning Post che sulle pagine Telegram del Wagner Group dove i mercenari russi sono apparsi con i volti coperti.

Gli operai che stavano lavorando nella regione di Bambari, nei pressi del confine della Repubblica Democratica del Congo, si trovavano in una situazione di estremo pericolo per l’avanzata dei ribelli della Coalizione dei Patrioti per il Cambiamento, un gruppo che vuole rovesciare il governo di Bangui. L’intervento dei miliziani del Wagner Group ha evitato che finisse come nel marzo scorso quando nove operai cinesi furono trucidati e Pechino minacciò di abbandonare il paese.

La Cina attraverso la Gold Coast Group ha una concessione per alcune miniere d’oro della zona e visto l’estremo pericolo ha richiesto, tramite la sua ambasciata, l’intervento russo. Gli interessi cinesi nella Repubblica Centrafricana sono in rapida crescita, ma l’estremo insicurezza nelle aree lontane dalla capitale sta frenando gli investimenti di Pechino.

Questa mossa, decisa dai nuovi comandanti del Wagner Group in Centrafrica, può essere determinante per più di un motivo. Da una parte potrebbero trovare un nuovo cliente nella Cina che non ha contractor propri in Africa, ma ha estremo bisogno di difendere i propri lavoratori. Dall’altra questo salvataggio potrebbe spingere XI Jinping a perorare la causa del Wagner Group agli occhi di Putin, sottolineando che potrebbero essere ancora molto utili nel sempre più determinante teatro africano, dove ormai ogni azione ha un peso strategico e geopolitico.

Matteo Giusti Matteo Giusti, giornalista professionista, africanista e scrittore, collabora con Limes, Domino, Panorama, Il Manifesto, Il Corriere del Ticino e la Rai. Ha maturato una grande conoscenza del continente africano che ha visitato ed analizzato molte volte, anche grazie a contatti con la popolazione locale. Ha pubblicato nel 2021 il libro L’Omicidio Attanasio, morte di una ambasciatore e nel 2022 La Loro Africa, le nuove potenze contro la vecchia Europa entrambi editi da Castelvecchi

