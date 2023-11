Aitana Lopez, ha 25 anni, è spagnola ed è praticamente perfetta. Inoltre Aitana Lopez è milionaria. L’unico piccolo problema è che la modella più cercata del momento in realtà non esiste.

Come è nata Aitana Lopez

La storia di Aitana è stata raccontata direttamente dal suo creatore, Rubén Cruz di The Clueless, a Euronews. Aitana è nata, semplicemente, perché l’agenzia non lavorava abbastanza: le sue modelle non erano richieste da molti clienti, serviva una super modella che svoltasse le sorti dell’azienda.

Creata da un’agenzia di modelle completamente al computer, sfruttando i moderni software di intelligenza artificiale generativa. L’agenzia in questione, The Clueless, le ha anche creato una vita artificiale completamente inventata e, per non perdere nessuna occasione di guadagno, le ha creato tutti i profili social principali, compreso quello su un sito per adulti.

The Clueless ha dato in pasto tutte queste informazioni all’intelligenza artificiale e il risultato è stato Aitana. Ed è stato subito un successo: 156 mila follower solo su Instagram nel giro di pochi mesi, decine di contatti da parte dei brand, che hanno iniziato a chiedere post sponsorizzati.

Post venduti anche a 1.000 euro l’uno, ai quali si aggiungono i ricavi fatti con foto più spinte pubblicate sul social per adulti Fanvue, per un totale che arriva anche a 10.000 euro al mese, senza mai uscire dal monitor del suo creatore.

Il futuro della moda è nell’AI?

Già da anni il settore della moda e, in generale tutto il cosiddetto “influencer marketing“, non possono più fare a meno di una robusta dose di computer grafica, con tanta “post produzione” sulle foto di modelli e modelle che, in realtà, sarebbero bellissimi anche senza alcun ritocco.

