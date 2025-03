Nell’appuntamento di mercoledì 5 marzo de “L’Ora del Riformista”, la Nuova Europa dopo il vertice di Londra, la lite tra Trump e Zelensky e la relativa decisione del nuovo presidente americano di sospendere gli aiuti militari al paese invaso da Putin tre anni fa e RearmEurope, il piano strategico da 800 miliardi per potenziare la difesa europea, presentato ieri da Ursula von der Leyen a Bruxelles. È una corsa agli armamenti non solo in chiave pro Ucraina.

Al panel moderato da Aldo Torchiaro parteciperanno, oltre al direttore del Riformista Claudio Velardi, lo storico e scrittore Paolo Macry, il giornalista Paolo Guzzanti, l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

La diretta, a partire dalle 15, sarà visibile sui canali social del Riformista e sul nostro sito.

