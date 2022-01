Un primato che nessun Paese al monto mirava a raggiungere. In Perù l’epidemia di Covid-19 ha reso orfani circa 98mila bambini ha annunciato il governo del Paese più in lutto al mondo per la pandemia in relazione alla sua popolazione totale.

“Il nostro purtroppo è il Paese che conta quasi 98mila bambini che hanno perso il padre, la madre o il loro tutore durante la pandemia”, ha affermato – come riporta Ansa – il ministro per le Donne, Anahi Durand, sulla base dei dati pubblicati dalla rivista medica The Lancet.

“Abbiamo questo triste primato”, ha aggiunto. Il ministero sta attualmente pagando una pensione di 200 sol (circa 50 dollari) a più di 18mila famiglie, ma il numero dei beneficiari dovrebbe essere ampliato, ha affermato Durand. Il governo intende erogarlo a un totale di 83.664 bambini e adolescenti orfani, oltre al sostegno psicologico ed educativo.

Il Perù, che conta 33 milioni di abitanti, ha il più alto tasso di mortalità al mondo per Covid-19: 6.122 decessi per milione di abitanti. Il Paese sudamericano, che sta attraversando la sua terza ondata epidemica, ha contato oltre due milioni di infezioni da coronavirus e oltre 202.900 morti.

