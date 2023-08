“Il governo Meloni lo scorso anno ha messo 892 milioni di euro per le società di calcio di Serie A: farò un emendamento in legge di bilancio perché la stessa cifra che è stata messa per le società di calcio di Serie A venga messa non per Caivano, ma per le periferie“. Lo ha detto il direttore del nostro quotidiano, Matteo Renzi, a “Filo Rosso” su Raitre, rispondendo a una domanda sulla violenza sessuale di Caivano. Ci sono questi fondi? “Se ci sono stati per le società di calcio di Serie A, perché non ci sono per le periferie?“, si chiede Renzi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione