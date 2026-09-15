A giugno 2026, molte aziende europee si sono svegliate con una doccia fredda: l’intelligenza artificiale che utilizzavano quotidianamente all’interno dei propri processi produttivi e organizzativi poteva essere improvvisamente disattivata da Washington. La sospensione temporanea dell’accesso estero ad alcuni tra i modelli più avanzati di matrice statunitense ha svelato, con la forza dirompente di un fatto empirico, una realtà profondamente scomoda, spazzando via in un istante anni di rassicuranti illusioni e dibattiti teorici. Quello che per anni era stato liquidato come un allarme esagerato, o relegato a una formula da convegno, si è palesato nella sua brutale concretezza: chi controlla i modelli di riferimento e possiede le immense capacità di calcolo necessarie a farli girare, controlla in ultima istanza anche chi li utilizza.

Da questo evento spartiacque discende una conseguenza logica ineludibile, che tuttavia il dibattito pubblico e manageriale del nostro Paese fatica ancora ad accettare ed elaborare. L’intelligenza artificiale non è un semplice strumento tecnico che si sceglie da un catalogo. È diventata il vero e proprio ambiente sistemico all’interno del quale, nei prossimi anni, le nostre imprese si troveranno a vivere, a prendere decisioni, a formare le competenze e a competere a livello globale. In questo ambiente si deciderà il futuro di intere filiere produttive. E come tutti gli ambienti progettati dall’uomo, non è mai neutrale: porta con sé le regole, i valori e gli obiettivi di chi lo ha costruito. Oggi, l’intelligenza artificiale che domina i nostri mercati parla una lingua ben precisa. I modelli prevalenti in Occidente sono stati concepiti e addestrati negli Stati Uniti, nutriti con sterminate quantità di dati (i corpora) che riflettono una visione del mondo prettamente anglosassone. È una visione che premia l’ottimizzazione estrema, ragiona in termini di massimizzazione dell’utilità individuale, predilige la finanza e ha una spiccata preferenza per il sapere esplicito, misurabile e standardizzato. Un modello di IA non conosce la realtà del mondo: conosce esclusivamente i testi su cui ha studiato. Ciò che in quei testi è frequente diventa la norma statistica assoluta, ciò che è raro diventa invisibile. Il pregiudizio della macchina non sta in risposte ostili, ma nel “default”: in ciò che propone come standard senza che nessuno glielo debba chiedere.

Quando questo algoritmo guarda al nostro tessuto economico, al Made in Italy, il cortocircuito è inevitabile. Il modello produttivo italiano si fonda su migliaia di piccole e medie imprese manifatturiere che esportano eccellenza, basandosi su reti di subfornitura, distretti coesi, comunità di riferimento e su un capitale umano fatto anche di saperi taciti. L’IA americana non è in grado di cogliere fino in fondo questi elementi e questi valori in quanto non appartengono alla cultura di riferimento che ne definisce i contenuti. Traduce la nostra ricchezza in categorie che ne snaturano l’essenza: l’economia civile viene banalizzata in “social economy”, il distretto diventa un freddo “cluster”, e il saper fare artigiano si riduce a generica “craftsmanship”. Gli elementi distintivi che fanno la forza del Made in Italy e che non corrispondono allo standard dei “corpora” dell’IA statunitense rischiano di essere visti come eccezioni alla regola, se non come vere e proprie debolezze da correggere.

Di fronte a questo scenario di rischio sistemico, sconcerta osservare il ritardo di comprensione mostrato da alcune delle maggiori business school italiane rispetto al pericolo insito in questa subordinazione all’IA d’importazione. D’altra parte, se si prende come paradigma di riferimento per l’eccellenza aziendale il management di stampo anglosassone, si tende a percepire l’adozione dell’intelligenza artificiale solo come una mera e inevitabile evoluzione della tecnologia. Lo standard dei contenuti e dei codici di addestramento dell’IA statunitense diventa quindi il default, il riferimento inevitabile da usare e da proporre. L’IA viene valutata attraverso le asettiche metriche dell’efficienza procedurale e dell’abbattimento dei costi. Non ci si rende conto che delegare la gestione dei processi aziendali a macchine addestrate su dataset californiani può generare vere e proprie “allucinazioni” algoritmiche rispetto agli elementi di fondo del nostro modello produttivo. Nei sistemi informatici, l’allucinazione avviene quando il sistema produce risposte false o del tutto disallineate rispetto al contesto, presentandole come certezze.

L’IA non entra nelle aziende solo per sostituire il lavoro fisico, ma per assorbirne sistematicamente il valore e il contenuto cognitivo. Quando un maestro artigiano utilizza l’IA per ottimizzare un processo produttivo, sta codificando il proprio inestimabile talento tacito, tramandato in decenni di esperienza, trasformandolo in dati leggibili dalla macchina e regalandoli alla piattaforma globale. Le competenze esclusive diventano patrimonio comune dell’algoritmo. La macchina estrae l’essenza del saper fare aziendale per generare un’eccedenza di valore economico. Questo “plusvalore algoritmico” finirà nei bilanci dei colossi tecnologici che detengono l’infrastruttura. È il paradosso della produttività moderna: l’impresa produce di più, ma la vera ricchezza viene captata da chi possiede il sistema. Rischiamo di diventare dei mezzadri digitali che coltivano un campo di proprietà altrui credendo di esserne i padroni.

Di fronte a questa minaccia strutturale alla nostra indipendenza, l’Europa non può accontentarsi di fare il vigile urbano della tecnologia. L’AI Act, con le sue giuste regole sulla trasparenza e sull’etica, è un passo fondamentale che stabilisce la centralità della persona, un concetto che negli Stati Uniti è un optional e in Cina non esiste. Tuttavia, le regole da sole non bastano per costruire un futuro prospero. Se ci limitiamo ad emanare direttive per regolamentare la tecnologia progettata e posseduta da altri, il destino è segnato: diventeremo la più grande, sicura e normata colonia digitale del mondo, sottomessa a un’algocrazia globale. La vera soluzione richiede un’assunzione di responsabilità politica e industriale senza precedenti. L’Italia possiede il secondo sistema manifatturiero d’Europa, un patrimonio di saperi inestimabile e un’infrastruttura pubblica di supercalcolo di primissimo livello, come dimostra il Tecnopolo di Bologna. Dobbiamo unire le forze a livello continentale, guardando con pragmatismo all’esempio della Francia, che sta investendo miliardi per costruire modelli sovrani. L’obiettivo deve essere la creazione di un’intelligenza artificiale europea e italiana, basata su un capitale conoscitivo governato in modo pubblico e diffuso. Abbiamo bisogno di sistemi progettati non per estrarre e omologare, ma per proteggere e amplificare le nostre specificità.

Dobbiamo addestrare i sistemi sui dati reali delle nostre filiere, insegnando loro la lingua della nostra cultura d’impresa, creando dataset sul lavoro e sull’identità produttiva italiana e sfuggendo alle fredde tassonomie dettate dalle mere logiche della standardizzazione. Questa sfida può diventare l’avanguardia di un nuovo umanesimo industriale. La tecnologia deve tornare a essere uno strumento per liberare e potenziare le capacità del lavoro umano, non una gabbia algoritmica che le comprime. Solo riprendendo il controllo dell’infrastruttura cognitiva potremo garantire che quel modello economico italiano che oggi macina record di esportazione grazie alla capacità distintiva dei nostri prodotti continui a prosperare. È in gioco la nostra sovranità digitale e la sopravvivenza di quello stile produttivo unico e irripetibile che nessuna stringa di codice potrà mai sostituire.

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Romano Benini