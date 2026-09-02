Il triangolo eurasiatico si sta ricomponendo attorno a un paradosso strategico: la Corea del Nord non sta scambiando la tutela di Pechino con quella di Mosca, ma sta trasformando le loro asimmetrie in un’inaspettata leva di autonomia. Per anni l’economia di Pyongyang è stata sinonimo di subordinazione alla Cina.

Oggi la guerra in Ucraina ha spezzato questo monologismo geopolitico, introducendo la Russia come compratore d’eccezione per beni che l’isolamento internazionale aveva reso privi di valore di mercato: munizioni, missili, manodopera e persino personale al fronte. Il punto cardine non risiede nella sostituzione di un patrono con l’altro, scenario irrealizzabile nel breve periodo. Il commercio nordcoreano continua a gravitare quasi interamente nell’orbita di Pechino, che garantisce l’afflusso vitale di beni industriali, carburante e stabilità diplomatica. La Cina rappresenta il pavimento economico e infrastrutturale sotto il quale il regime di Kim Jong Un non può permettersi di cadere. Il vertice bilaterale dello scorso giugno ha riaffermato questa centralità, prospettando un’apertura graduale a cooperazioni pratiche, infrastrutture transfrontaliere e scambi commerciali.

Mosca, tuttavia, opera su una curva di valore completamente diversa. Incalzata dalle esigenze del conflitto, la Russia assicura a Pyongyang una rendita di guerra ad altissimo rendimento marginale. Il materiale bellico inviato e l’impiego di contingenti e lavoratori nordcoreani non solo generano risorse finanziarie fresche per le casse del regime, ma garantiscono un ritorno strategico inestimabile: il collaudo sul campo delle proprie tecnologie missilistiche e l’accesso indiretto a know-how e componentistica russa. La recente apertura del ponte stradale sul fiume Tumen simboleggia esattamente la nascita di questa seconda porta logistica, capace di allentare la morsa del monopsonio cinese. Questa complementarietà funzionale consente a Kim Jong Un di frammentare la propria dipendenza anziché subirla. Sfruttando la domanda bellica russa per finanziare la propria macchina bellica e l’ombrello economico cinese per garantire la tenuta del sistema civile, la Corea del Nord riduce il costo di dipendere da un unico sponsor. Per Pechino, l’attivismo nordcoreano al fianco del Cremlino rappresenta un rebus complesso: se da un lato evita il collasso del regime cuscinetto, dall’altro rischia di accelerare l’integrazione militare tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone nell’Indo-Pacifico.

È proprio per evitare una deriva sbilanciata verso le avventure militari russe che la diplomazia cinese cerca di ricentralizzare il rapporto attraverso la leva economica e infrastrutturale. Dal punto di vista della finanza pubblica e del diritto internazionale, la cosiddetta “dual patronage” riduce a un guscio vuoto l’efficacia delle sanzioni multilaterali. Non si tratta solo di elusione, ma di vera e propria sostituzione dei mercati. Con due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU disposti a offrire copertura politica e canali commerciali dedicati, il regime nordcoreano si ritrova paradossalmente più integrato nello spazio eurasiatico di quanto non lo fosse prima del conflitto ucraino.

In questa partita d’scacchi, Kim non vende fedeltà ideologica, ma monetizza la scarsità delle opzioni altrui. Mantenendo aperta la sponda russa senza recidere il cordone ombelicale con la Cina, Pyongyang converte la propria vulnerabilità strutturale in opzionalità strategica. Il risultato non è una reale indipendenza, ma la capacità di negoziare con entrambe le potenze da una posizione decisamente meno subordinata, proiettando un’ombra di rinnovata instabilità sugli equilibri dell’Asia orientale.

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Riccardo Renzi