Il conflitto esploso in Iran, lungi dall’essere una crisi puramente circoscritta al quadrante mediorientale, si sta rivelando la più complessa simulazione a cielo aperto della deterrenza geopolitica contemporanea, un vero e proprio laboratorio strategico in cui la Cina ha perfezionato le proprie contromisure economiche globali. Mentre Washington e Teheran tentano faticosamente di riprendere i negoziati dopo i devastanti bombardamenti statunitensi dell’operazione Epic Fury, scattata a fine febbraio con raid mirati che hanno decapitato i vertici del regime e neutralizzato gran parte delle infrastrutture missilistiche iraniane, gli analisti della stampa internazionale mettono a nudo una realtà drammaticamente più complessa: il vero vincitore di questa architettura conflittuale potrebbe essere proprio Pechino. Per anni, i piani di contingenza per una guerra su vasta scala nel Golfo Persico sono rimasti sigillati nei cassetti del Pentagono, ma la loro parziale attivazione sul campo ha permesso alla Repubblica Popolare di validare un ecosistema commerciale clandestino in grado di resistere a qualunque sanzione, preparandosi di fatto all’isolamento internazionale legato a una futura escalation su Taiwan.

Il fulcro di questo formidabile network anti-sanzioni è rappresentato dalla cosiddetta “flotta fantasma”, un’armata mobile composta da centinaia di petroliere obsolete, registrate sotto bandiere di comodo e controllate da società di facciata. Attraverso continui passaggi di proprietà e lo spegnimento sistematico dei sistemi di tracciamento satellitare Ais, questa flotta sotterranea ha garantito un flusso costante di greggio verso le raffinerie cinesi, beffando i blocchi occidentali. Come evidenziato dai dettagliati rapporti del Think tank United Against Nuclear Iran e dalle recenti inchieste dei principali quotidiani finanziari anglosassoni, nemmeno la massiccia presenza militare americana e il controllo degli stretti strategici sono riusciti a scardinare questo mercato parallelo.

La Cina ha saputo istituzionalizzare pratiche di elusione marittima avanzatissime: i carichi di oro nero vengono trasferiti da nave a nave in acque internazionali nel Sud-Est asiatico, principalmente al largo delle coste della Malesia, per poi essere rietichettati con false documentazioni di origine prima di attraccare nei porti della provincia dello Shandong. Gli esperti sottolineano come Pechino abbia sfruttato la crisi energetica innescata dalla temporanea chiusura dello Stretto di Hormuz non solo per accumulare riserve strategiche a prezzi fortemente scontati, ma soprattutto per testare la tenuta del “teuan” e dei sistemi di pagamento alternativi allo Swift, schermando le proprie banche dalle rappresaglie finanziarie di Washington.

Questo network non rappresenta più un semplice espediente di contrabbando, bensì un pilastro istituzionalizzato della dottrina di sicurezza nazionale cinese. La resistenza di questa catena di approvvigionamento dimostra l’inefficacia dell’arma sanzionatoria occidentale di fronte a blocchi continentali integrati e flessibili. Quello che la Casa Bianca ha gestito come un intervento di ripristino dell’ordine regionale si è tradotto, agli occhi degli strateghi del Partito Comunista Cinese, nel più riuscito stress-test della propria architettura di sopravvivenza economica.

Dimostrando che una superpotenza industriale può nutrirsi e difendersi anche sotto assedio, Pechino ha inviato un messaggio chiarissimo all’Occidente: i vecchi strumenti di coercizione economica e navale sono ormai obsoleti, e la vera battaglia per l’egemonia globale si gioca sull’invisibilità delle rotte e sulla resilienza dei mercati paralleli.

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Domenico Letizia