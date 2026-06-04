I fili invisibili che uniscono e separano le due sponde dello Stretto di Taiwan si intrecciano in una complessa architettura giuridica e storica che i media occidentali, spesso concentrati esclusivamente sui concetti di deterrenza militare e scontro tra democrazia e autoritarismo, faticano a decifrare appieno. La recente missione di pace intrapresa in Cina continentale da Cheng Li-wen, figura di spicco del Kuomintang, ha riproposto con forza la retorica tradizionale del dialogo interno a una singola famiglia, fondata sulla formula linguistica cinese secondo cui le due sponde dello Stretto condividono lo stesso sangue. Questo approccio non rappresenta una semplice concessione diplomatica, ma poggia su una precisa e persistente struttura costituzionale che risale alla fine formale della guerra civile nel 1949, un conflitto che non si è mai concluso con la firma di un armistizio o di un trattato di pace.

La Costituzione della Repubblica di Cina, redatta nel 1947 e tuttora in vigore a Taipei, non ha mai modificato l’Articolo 4 relativo ai confini nazionali originari, continuando a includere virtualmente la terraferma, sebbene gli Articoli Aggiuntivi introdotti a partire dagli anni Novanta abbiano stabilito una distinzione pragmatica tra l’area libera sotto l’effettivo controllo di Taipei e l’area continentale. Specularmente, la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 1982 dichiara nel suo preambolo che Taiwan è parte inalienabile del territorio nazionale, definendo il processo di transizione non come un’annessione tra Stati sovrani, ma come il completamento della riunificazione nazionale. Questa sovrapposizione di pretese di sovranità impedisce a entrambe le parti di considerarsi reciprocamente come entità straniere, differenziando nettamente la crisi taiwanese dai precedenti storici della Germania divisa o della penisola coreana, dove l’ambiguità è stata superata dal riconoscimento reciproco o da seggi separati alle Nazioni Unite.

Sul piano internazionale, la stampa asiatica rileva come questa condizione sia stata storicamente gestita attraverso il Consenso del 1992, un compromesso verbale mai siglato in un documento formale, in cui le due parti hanno accettato l’esistenza di Una sola Cina, riservandosi tuttavia il diritto di interpretarne il significato in modo differente. Questa guerra fredda costituzionale si manifesta oggi in una paradossale coesistenza di pragmatismo economico e rigidità ideologica. Se da un lato i flussi commerciali e gli investimenti miliardari tra Taipei e le province costiere cinesi non si sono mai interrotti, dall’altro la dialettica ufficiale rimane ostaggio di formule semantiche immutabili, dove ogni singola parola può spostare i fragili equilibri della sicurezza globale. Il nocciolo della questione non risiede dunque soltanto nella disparità di forze balistiche o nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori, ma nella sopravvivenza di due narrazioni statuali che rivendicano la medesima legittimità storica. Per Pechino, l’isola rappresenta l’ultimo tassello mancante per superare il secolo dell’umiliazione e completare il ringiovanimento nazionale; per la leadership di Taipei, la difesa dello status quo è l’unico modo per preservare un sistema democratico e un’identità civica ormai distinti, senza dover attivare una formale dichiarazione di indipendenza che farebbe inevitabilmente scattare la legge anti-secessione del 2005. In questo scenario atomizzato, la diplomazia internazionale si muove su un crinale strettissimo, consapevole che la decostruzione di questa finzione giuridica condivisa potrebbe trasformare la guerra fredda legale in un conflitto aperto.

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Domenico Letizia