La variante del virus Covid-19 rilevata in Sudafrica fa paura. La nuova ‘versione’ del virus desta allarme per la grande quantità di mutazioni a cui può dar vita, che hanno fatto aumentare i casi nel Paese dell’Africa meridionale di dieci volte in un mese.

La nuova variante è stata trovata al momento in Sudafrica, in Botswana, e in un caso a Hong Kong: si tratta di un passeggero arrivato da Johannesburg. Al nuovo ceppo è stato assegnato il nome in codice B.1.1.529, ma l’Organizzazione mondiale della sanità si riunisce oggi per valutare la situazione e assegnare probabilmente una lettera greca alla nuova variante.

Confini chiusi e ingressi vietati

Diversi Paesi prendono provvedimenti per contenere la diffusione della nuova variante e chiudono i propri confini. Non si esclude che nelle prossime ore arriveranno ulteriori sospensioni ai viaggi da e per alcuni Paesi dell’Africa.

L’Italia segue la strada “della massima precauzione” e ferma da subito gli arrivi di chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini e la Commissione Ue annuncia che proporrà a breve una misura analoga, già adottata ieri dalla Gran Bretagna. Lo rende noto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che questa mattina ha firmato una nuova ordinanza.

Intanto da Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen fa sapere che “la Commissione europea proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di attivare il freno di emergenza per interrompere i viaggi aerei dalla regione dell’Africa meridionale a causa della variante B.1.1.529″ del coronavirus.

Israele ieri sera ha cancellato i voli da e per il Sudafrica. La Gran Bretagna ha interrotto i collegamenti con sei paesi: oltre al Sudafrica, sospese le rotte con Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana.

Anche Singapore si unisce a Regno Unito e Israele e sulla scia del generale allarme per la nuova variante sudafricana del Covid-19 e chiude agli ingressi da sette Paesi dell’Africa meridionale: a partire dalla mezzanotte di oggi tutti i viaggiatori transitati o provenienti negli ultimi 14 giorni da Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe non saranno ammessi a Singapore né in ingresso, né in transito.

Le nuove restrizioni si applicano anche a coloro che hanno già ottenuto un permesso d’ingresso. I cittadini di Singapore che devono tornare in patria da questi Paesi, invece, dovranno osservare dieci giorni di quarantena in strutture preposte.

In India, invece, è stato disposto di effettuare ”rigorosi screening e test” dei viaggiatori che erano arrivati ​​dal Sudafrica e di rintracciare e testare i loro contatti. Il vice premier della Nuova Zelanda, Grant Robertson, ha definito la nuova variante come “un vero campanello d’allarme per tutti noi, questa pandemia è ancora in corso”.

L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria, la Uk Health Security Agency, ha dichiarato la nuova variante “la più pericolosa emersa finora”. Il ministro della Salute Sajid Javid ha spiegato che con B.1.1.529 “i vaccini potrebbero essere meno efficaci”.

Affondano le borse

Si prospetta una giornata nera per i mercati mondiali. La nuova variante di Covid-19 sta affondando le Borse asiatiche e fa scivolare le quotazioni del petrolio. Gli operatori temono che possa essere più contagiosa della Delta e più resistente ai vaccini e possa infliggere un duro colpo alla ripresa globale ancora fragile. Preoccupazioni che spingono gli investitori verso la sicurezza delle obbligazioni.

Le piazze finanziare asiatiche registrano il calo più consistente da tre mesi. A Tokyo, l’indice Nikkei chiude in calo del 2,53% a 28.751,62 punti. A Hong Kong, l’indice Hang Seng cede il 2,34%, Shanghai perde lo 0,48% e Seul lascia sul terreno l’1,42%. Si prospetta un avvio in calo anche per le Borse europee. I future sull’Euro Stoxx cedono l’1,94%, mentre quelli sul Dax di Francoforte lasciano sul terreno l’1,76% e quelli sul Ftse 100 di Londra arretrano dell’1,73%.

Oggi i mercati americani, rimasti chiusi ieri per il Ringraziamento, riapriranno ma a orario ridotto in vista del weekend. E si preannuncia una seduta ad alta tensione. I future sul Dow Jones cedono l’1,34%, quelli sul Nasdaq arretrano dello 0,69% e quello sullo S&P500 segnano un -1,13%.

Cos’è la nuova variante

La variante sudafricana del Covid è considerata più contagiosa con le sue 32 mutazioni della proteina Spike, che rischiano di aumentarne la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi. La variante, denominata B.1.1.529, è stata definita dagli esperti come “una delle peggiori viste finora” sia per le mutazioni che rendono il virus più contagioso, sia per quelle che potrebbero confondere gli anticorpi.

La variante è stata identificata nel Gauteng, la ricca provincia sudafricana che comprende Johannesburg e Pretoria. Il Sudafrica ha un tasso di vaccinazione di appena il 24% della popolazione totale e si ipotizza che le tante mutazioni si siano accumulate in un contagiato immunodepresso che ha lottato con il coronavirus per settimane o mesi.

Il National Institute of Communicable Diseases sudafricano ha riferito che la presenza della variante è stata documentata con il sequenziamento in 22 casi positivi, per lo più giovani, ma se ne segnalano già molti altri da vari laboratori del Paese. In totale sono almeno una sessantina i casi accertati a livello mondiale, tra cui quattro in Botswana e uno a Hong Kong in un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica.

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta