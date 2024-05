Ladri in azione questa notte nella casa del Ministro dei trasporti e del vicepremier Matteo Salvini, situata nel quartiere Farnesina a Roma. Approfittando dell’assenza di persone nell’abitazione, poco prima della mezzanotte, una banda di malviventi non ancora identificata è riuscita a entrare nell’appartamento del vice presidente del Consiglio. I vicini, insospettiti dai rumori e dalla presenza di persone estranee nella zona, hanno contattato il 112. La polizia è intervenuta prontamente e ora sta indagando sull’episodio. Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero tentato di aprire la cassaforte senza successo. Resta da verificare se siano riusciti a rubare altri oggetti di valore.

Salvini era ad Imola

L’assenza in casa di Matteo Salvini era dovuta ad un impegno ad Imola, per il Gran Premio di Formula 1, mentre oggi il vicepremier sarà a Bologna per l’evento «L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia». Tanti i temi affrontati nel convegno: in primis premierato e autonomia: “L’elezione diretta del presidente del Consiglio – ha dichiarato il leader della Lega – di una squadra di Governo, rende l’Italia un Paese più moderno, più solido, più serio, più efficiente”.

E ancora energia e nucleare: “Non dire di no a nessuna fonte di produzione energetica sarebbe un suicidio. Fra le produzioni a cui non si può dire di no, io sono assolutamente convinto che l’Italia debba tornare nel contesto della civiltà e della modernità con l’energia nucleare”. E infine anche un riferimento sportivo al GP appena conclusosi: “Farò di tutto perché l’Italia tenga i due Gran Premi. È vero che è un unicum, però Imola e Monza sono pezzi di storia. Faremo di tutto, anche come relazioni diplomatiche per garantire gli appassionati ed un introito che è di centinaia di milioni di euro sui territori”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco