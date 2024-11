La quarta e ultima stagione de L’Amica Geniale, la serie di successo co-prodotta da Rai Fiction e HBO e basata sui romanzi di Elena Ferrante, debutta questa sera su Rai 1. Diretto da Laura Bispuri e tratto dal libro Storia della bambina perduta, il capitolo conclusivo accompagna i personaggi principali, Elena e Lila, verso il termine del loro lungo viaggio, riportandole al rione che ha segnato la loro infanzia. Dopo sei anni e quattro stagioni, la saga giunge alla sua conclusione, con le protagoniste ormai adulte e segnate dalla loro battaglia per l’indipendenza.

L’Amica Geniale 4, la trama e dove eravamo rimasti

Elena è diventata una scrittrice di successo. Ha lasciato Napoli, si è sposata e separata, e ha due figlie. Ora, però, fa ritorno in città spinta dal desiderio di ritrovare un amore di gioventù, Nino Sarratore, interpretato da Fabrizio Gifuni. Lila, invece, è rimasta a Napoli, più immersa nei legami familiari e in una realtà spesso dominata dalla camorra. Tuttavia, ha saputo reinventarsi come imprenditrice nel settore informatico, mantenendo la sua presenza carismatica nel quartiere, dove continua a essere una figura di riferimento. La sua forza e il suo carisma la porteranno anche a un confronto con i temibili fratelli Solara.

L’Amica Geniale 4, il cast rinnovato

Le due amiche si trovano ad affrontare nuove sfide, che permetteranno a ciascuna di scoprire aspetti inediti di sé stessa e del loro legame. La quarta stagione, ambientata in un periodo sempre più vicino ai giorni nostri, presenta un cast rinnovato per rappresentare l’evoluzione dei personaggi. Tra i nuovi interpreti figurano Sonia Bergamasco, Pier Giorgio Bellocchio, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Lino Musella ed Edoardo Pesce.

L’Amica Geniale 4, gli episodi e quando verranno trasmessi

La serie viene trasmessa su Rai 1 a partire dall’11 novembre, con due episodi probabilmente ogni lunedì per un totale di cinque appuntamenti, di circa 45 minuti l’uno, e terminerà il 9 dicembre. Le riprese hanno avuto luogo in varie location: Napoli è il centro principale della storia, ma sono state girate scene anche a Torino e a Firenze, nelle splendide Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce.

Luca Frasacco