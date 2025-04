Dallo scorso novembre, la politica americana ha due grandi coppie: Donald Trump con Elon Musk, sul fronte Maga/repubblicano, e Bernie Sanders con AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, sul versante liberal e democratico. Il senatore indipendente del Vermont e la deputata democratica eletta nel 14° distretto congressuale di New York, però, si distinguono da sempre per combattività e per tenacia e da qualche giorno hanno unito le forze per il tour “Fight Oligarchy” (Combattere l’oligarchia) radunando ogni volta migliaia di americani.

La crescita si ferma su X

Proprio gli account social di AOC, dal 6 novembre, giorno dopo l’elezione di Trump alla Casa Bianca, al 25 marzo hanno iniziato a macinare incrementi considerevoli sia di coinvolgimento che di ampliamento del fandom, fatta eccezione per l’account attivo su X, la piattaforma di cui è proprietario proprio Musk. Infatti, mentre sono aumentati, seppur con valori diversi, i nuovi follower su TikTok, con una crescita record di 3.721.300, Instagram 814.024, Facebook 65.865 e YouTube 168.000, il defollowing su X è stato massiccio. Sono stati 435.862 i follower che in questi cinque mesi hanno preferito abbandonare l’account. Mentre tutti gli altri indicatori di performance mostrano, rispetto allo stesso periodo precedente, delle percentuali di crescita davvero straordinarie.

In particolare, sono l’engagement dei profili e l’interazione ai post i due dati che ci restituiscono il coinvolgimento dei follower. Così, l’engagement dell’account TikTok è del 9,7 con una differenza del +276%, così come l’interazione ai post è pari al 25% con una crescita sul periodo precedente del 95%. Differenze percentuali migliori di quella ottenuta dall’account di TikTok, sempre relativamente all’interazione al post, Ocasio-Cortez le incassa su Instagram, con il +135%, e su Facebook dove l’incremento è stato del 504%. Anche l’account X di AOC, nonostante la perdita dei follower, ha incassato delle percentuali di engagement e di interazione al post in netta crescita: nel primo caso l’engagement è risalito del 267%, mentre nel secondo caso l’interazione al post è cresciuto del 174%.

