La famiglia di Anne Heche ha fatto sapere che l’attrice statunitense è cerebralmente morta. Lo scorso venerdì 5 agosto l’attrice era rimasta vittima di un terribile incidente stradale. Heche ha 53 anni, era stata protagonista di numerosi film degli anni ’90 tra cui Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco, I know what you did last summer e per aver recitato nella soap opera Another World, tradotta come Destini in Italia, per la quale aveva anche vinto un Daytime Emmy nel 1991.

L’attrice si era schiantata venerdì scorso con la sua Mini Cooper contro una casa a Los Angeles. Dopo l’incidente la sua automobile aveva preso immediatamente fuoco. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Qualche giorno dopo il suo portavoce aveva fatto sapere che la situazione era ulteriormente peggiorata. L’attrice era in stato di coma. I test tossicologici effettuati dopo lo schianto avevano rivelato presenza di cocaina e fentanyl nel sangue ed Heche era stata indagata per guida in stato di ebbrezza.

L’annuncio delle condizioni irreversibili della donna è stato dato da un rappresentante della famiglia a Deadline. “Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva”. La lesione è stata causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. È in corso di valutazione la possibilità di donare gli organi dell’attrice. “È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”, ha aggiunto il rappresentante.

Heche è ricoverata al momento preso il Grossman Burn Center dell’ospedale di West Hills, a nord di Los Angeles. Ha riportato anche una lesione polmonare nell’incidente. Continuerà a respirare grazie a un ventilatore fino a quando non sarà stabilito se sia possibile donare gli organi che non sono rimasti danneggiati nell’incidente e nell’incendio che era divampato dopo lo schianto.

“Anne aveva un cuore enorme che ha toccato tutti coloro che ha incontrato con il suo spirito generoso. Più che il suo straordinario talento, ha diffuso la gentilezza e la gioia come il lavoro della sua vita. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà”. L’ultimo film cui aveva lavorato Heche era stato 13 minutes, uscito l’anno scorso, del regista Lindsay Gossling. L’attrice era stata in passato legata in una relazione alla conduttrice Ellen Degeneres.

