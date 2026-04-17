E’ tempo di calcio in Italia e non solo, previsti anche match fondamentali per piazzamenti in alta classifica.

Roma-Atalanta

E’ forse la partita più attesa di questo turno di Serie A, sicuramente la più importante per la classifica. Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, ecco che l’Atalanta ha di fronte a sé un’altra gara fondamentale per provare a raggiungere un piazzamento europeo: farà visita allo stadio Olimpico per affrontare la Roma, a sua volta in piena corsa champions e che, data anche l’ultima settimana di polemiche interne, non può permettersi passi falsi. La partita si giocherà sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico, e sarà visibile su Dazn e su Sky.

Napoli-Lazio

Partita più che altro di cartello quella che vedrà sfidarsi il Napoli e la Lazio. I capitolini non hanno più niente da chiedere alla classifica, i partenopei devono comunque vincere per provare a tenere, almeno matematicamente, la lotta scudetto aperta il più possibile. Non verrà sicuramente a mancare lo spettacolo. La partita si giocherà allo stadio Maradona sabato alle 18:00 e sarà visibile su Dazn.

Juventus-Bologna

Altra sfida fondamentale per la lotta al quarto posto. La Juventus, attualmente in quarta posizione, riceve in casa un Bologna ferito dopo l’eliminazione dall’Europa League, ma che vorrà provare a riscattarsi per dare fastidio all’Atalanta, e perché no, provare a tenere aperte, almeno matematicamente, le possibilità di raggiungere il sesto posto valido per la Conference League. La partita si giocherà domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium e sarà visibile su Dazn.

Sampdoria-Monza

Sguardo alla Serie B, dove la Sampdoria si trova incredibilmente in lotta per l’ottavo posto, ultimo valido per i playoff per provare a centrare la promozione in Serie A. A Genova, si presenta un Monza secondo a pari merito con il Frosinone, e che non ha nessunissima intenzione di perdere il piazzamento che le permetterebbe il salto di categoria senza passare dall’inferno dei playoff. La partita si giocherà questa sera alle 20:30 a Marassi, e sarà visibile su Dazn.

PSG-Lione

Dall’estero, spicca questa partita di cartello in Francia. Il PSG, con il Lens con il fiato sul collo per scippargli il primo posto, ospiterà a Parigi un Lione in piena lotta Champions, e che sicuramente non ha intenzione di fare da comparsa. La partita andrà in scena domenica alle 20.45 al Parco dei Principi, e sarà visibile su Sky.

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Riccardo Tombolini