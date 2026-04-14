Fabio Caressa non le manda a dire ad Antonio Cassano. Il dibattito a distanza tra i due, che ormai dura da anni, continua a scrivere nuove pagine. Questa volta in un video pubblicato dal giornalista Sky su Youtube. Nel video, gli viene chiesto cosa ne pensa delle accuse che l’ex Roma e Sampdoria ha rivolto a Massimiliano Allegri, tecnico del Milan.

Le accuse di Cassano

Il primo ad attaccare, è stato proprio Antonio Cassano accusando il telecronista Sky di spingere Allegri verso la Nazionale. Queste le parole dell’ex calciatore: “Ho sentito uno schifo, faccio nome e cognome: Beppe Bergomi si candida per dare una mano. Ma non vi vergognate, la dignità non ce l’avete? Avete dignità zero. Voi con i vostri amici, i Caressa, i Bergomi, gli Zazzaroni e i Sabatini vi dovete vergognare: state portando il calcio nel baratro col vostro lecchinaggio a destra e a sinistra. Questo è lo schifo del calcio italiano: dobbiamo iniziare a fare piazza pulita, fuori tutti. Dobbiamo resettare con gente che ama il calcio e non i propri interessi“.

La risposta di Caressa

Non si è fatta attendere la risposta di Fabio Caressa, che nel video sul suo canale Youtube ha dichiarato: “Scusate, ma se voi camminaste su una strada e sull’altro marciapiede c’è uno che vi insulta degli insulti sgangherati, che fate? Vi fermate a parlarci? Ma no, tirate dritto, lo guardate con sorpresa e pensate ‘poraccio che finaccia, ma così è ridotto?’ Noi, anch’io nel mio piccolo, siamo personaggi pubblici che rappresentano dei brand, perché comunque io lavoro per dei brand, per aziende importantissime. Sky, Deejay, un sacco…a Sky lavoro da 30 anni ed è normale che la mia faccia sia associata a quel brand. E quindi io devo tenere conto nelle cose che faccio pubblicamente che in piccola parte rappresento quell’azienda“.

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Riccardo Tombolini