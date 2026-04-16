Alexander Manninger, ex portiere – tra le altre- della Juventus, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, avvenuto nei pressi di Salisburgo, investito da un treno mentre si trovava nella sua auto che è stata trascinata per diversi metri. Rapidi i soccorsi per l’austriaco, che però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Kronenzeitung, gli accertamenti del caso stanno procedendo per mano dell’esperto Gerhard Kronreif. Lo stesso Kronreif, ha spiegato che è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e ricostruire facilmente i comportamenti del conducente.

Gli investigatori, stanno inoltre verificando se il segnale rosso al passaggio a livello si sia attivato correttamente con il giusto anticipo. L’incidente, è avvenuto poco dopo le 8:20 vicino alla fermata di Pabing, su un attraversamento ferroviario senza barriere. Il veicolo dell’ex portiere, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con il treno. A bordo c’erano 25 passeggeri, oltre al conducente, tutti rimasti illesi.

La carriera di Manninger

Classe 1977, l’austriaco è stato protagonista di una lunga carriera tra i pali nei principali campionati europei, vestendo anche la maglia della Juventus tra il 2008 e il 2012, vincendo anche un campionato. In Italia, ha giocato anche per Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. A inizio carriera ha difeso anche la porta dell’Arsenal, con cui ha vinto una Premier, una Coppa di Lega Inglese e due Charity Shield.

Le reazioni del mondo del calcio

Il mondo del calcio è ovviamente sotto shock per la notizia della morte di Manninger. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei club, eccone alcuni.

Salisburgo: “Ci uniamo al cordoglio per il nostro ex portiere Alexander Manninger, tragicamente scompasrso in un incidente stradale. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace, Alexander“.

Napoli: “Il Presidente Aurelio de Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo“.

Juventus: “Oggi è un giorno tristissimo. Se n’è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore“.

Della Juventus, anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra: “Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia“.

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Riccardo Tombolini