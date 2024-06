La pecorella aspetta tra i banchi di scuola che il suo padrone voti. Viene accarezzata da qualche scrutatore e passante curioso. Poi, come se niente fosse, torna a casa con lui. Il singolare episodio è avvenuto a Lecce dove in queste ore è incorso il ballottaggio tra Adriana Poli Bortone per il centrodestra (supportata da 10 liste che ha mancato la vittoria al primo turno per soli 24 voti) e il sindaco uscente Carlo Salvemini (supportato da 9 liste) del centrosinistra.

La pecora da compagnia

A recarsi alle urne secondo quanto riportato dal portale LeccePrima, è stato un giovane elettore, che si è presentato assieme alla sua pecora da compagnia. Il tutto è accaduto questa mattina presso l’istituto scolastico Quinto Ennio.

Il video

Il Quotidiano di Puglia diffonde anche il video di quei momenti: si vede l’animale entrare in una classe, tra lo stupore dei presenti, e attendere incuriosito un cenno del suo padrone. Passeggiava libero, senza collare o guinzaglio, ricevendo anche gentili carezze dai suoi nuovi amici.

Redazione

Luca Frasacco